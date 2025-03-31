Генпрокуратура Литвы признала гибель американских военных в болоте

После того, как в понедельник на полигоне в литовском Пабраде из болота была извлечена затонувшая гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) США, литовская прокуратура начала досудебное расследование гибели находившихся в ней военных.

"Начато досудебное расследование для установления причин смерти", - сообщила журналистам в Сейме в понедельник генеральный прокурор Литвы Нида Грускене.

По ее словам, на место происшествия выехал прокурор, расследование ведет Генеральная прокуратура.

Как сообщалось, гусеничная спасательная машина "M88 Hercules" с четырьмя американскими военными на борту пропала в минувший вторник во время учений на полигоне Пабраде в Швянченском районе.

Как сообщал bb.lv, затонувшая машина была обнаружена в среду на глубине около пяти метров в болотистой местности.

Бронемашину вытащили под утро понедельника в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб. Пока достоверно не сообщается, были ли найдены в бронемашине тела военных.