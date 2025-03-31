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Генпрокуратура Литвы признала гибель американских военных в болоте 3 1649

В мире
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Генпрокуратура Литвы признала гибель американских военных в болоте

После того, как в понедельник на полигоне в литовском Пабраде из болота была извлечена затонувшая гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) США, литовская прокуратура начала досудебное расследование гибели находившихся в ней военных.

"Начато досудебное расследование для установления причин смерти", - сообщила журналистам в Сейме в понедельник генеральный прокурор Литвы Нида Грускене.

По ее словам, на место происшествия выехал прокурор, расследование ведет Генеральная прокуратура.

Как сообщалось, гусеничная спасательная машина "M88 Hercules" с четырьмя американскими военными на борту пропала в минувший вторник во время учений на полигоне Пабраде в Швянченском районе.

Как сообщал bb.lv, затонувшая машина была обнаружена в среду на глубине около пяти метров в болотистой местности.

Бронемашину вытащили под утро понедельника в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб. Пока достоверно не сообщается, были ли найдены в бронемашине тела военных.

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#нато #литва
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(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го марта

    Гримпенская трясина

    5
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го марта

    И надо было в такую даль ехать, чтобы в болоте утонуть? Ведь американские болота ничуть не хуже, зачем же тогда, желание тонуть, именно в Литве?

    12
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го марта

    открываем карту СС СР etomesto.ru/map-atlas_topo-5km/?y=54.931766&x=25.784320

    и что мы видим в Пабраде??

    а мы видим болота кругом. и какой же муд ак нарезает полигон на болотах?

    36
    2
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