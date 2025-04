Your browser does not support the video tag.

Фото - Facebook / Raimundas Vaikšnoras

В воскресенье армия США опубликовала аудиозапись, на которой полковник армии Джим Армстронг объясняет, почему поиски солдат, которые пошли на дно вместе с бронемашиной в литовском болоте, настолько сложны. Армстронг, который командует пропавшими солдатами, рассказал о текущих усилиях, чтобы поднять бронемашину M88 со дна водоема на литовском полигоне Пабраде. Офицер рассказал, что за 24 года службы в армии он никогда не видел, чтобы машина так застревала. "Самая большая проблема заключается в том, что это не просто вода и не просто застревание в грязи. Это комбинация того и другого. И это в очень труднодоступной местности", – сказал Армстронг. Он отметил, что есть оборудование для извлечения вещей из воды, и есть оборудование для извлечения вещей из грязи, но здесь возникла необходимость комбинировать оба типа оборудования. "И это оборудование, как правило, не оптимизировано для использования посреди леса, в маленьком, труднодоступном месте. Это делает задачу сложной", – пояснил Армстронг. По его словам, доставка необходимого количества ресурсов и оборудования к месту катастрофы – это отдельная операция, поскольку необходимо поддерживать дороги и тропы, чтобы можно было завезти и вывезти тяжелую технику, а также завезти грунт и гравий. Кроме того, отметил Армстронг, необходимо разместить значительное количество крупной техники – гражданской, военной и международной – на очень маленькой площади. Как сообщал bb.lv, исчезновении четырех военных США с бронемашиной на полигоне в Литве стало известно 25 марта. 26 марта транспортное средство было идентифицировано в болоте, с тех пор продолжаются попытки поднять машину на поверхность. Важный шаг в операции По словам командующего Вооруженными силами Литвы Раймундаса Вайкшнораса, сделан важный шаг вперед – к затонувшей бронемашине прикреплен первый трос. «Одного троса недостаточно, нам нужны два, но первый трос означает, что мы больше не в тупике. Чтобы зацепить трос, водолазам потребовалось несколько часов работать в кромешной темноте под водой. На второй трос понадобится минимум столько же, а может быть, и больше, но мы видим явный прогресс в ходе операции», - написал Вайкшнорас в своем Facebook-аккаунте.

