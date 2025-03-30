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Полковник США объяснил, почему со дна болота в Литве до сих пор не поднята бронемашина с солдатами 6

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV

Фото - Facebook / Raimundas Vaikšnoras

В воскресенье армия США опубликовала аудиозапись, на которой полковник армии Джим Армстронг объясняет, почему поиски солдат, которые пошли на дно вместе с бронемашиной в литовском болоте, настолько сложны.

Армстронг, который командует пропавшими солдатами, рассказал о текущих усилиях, чтобы поднять бронемашину M88 со дна водоема на литовском полигоне Пабраде. Офицер рассказал, что за 24 года службы в армии он никогда не видел, чтобы машина так застревала.

"Самая большая проблема заключается в том, что это не просто вода и не просто застревание в грязи. Это комбинация того и другого. И это в очень труднодоступной местности", – сказал Армстронг.

Он отметил, что есть оборудование для извлечения вещей из воды, и есть оборудование для извлечения вещей из грязи, но здесь возникла необходимость комбинировать оба типа оборудования.

"И это оборудование, как правило, не оптимизировано для использования посреди леса, в маленьком, труднодоступном месте. Это делает задачу сложной", – пояснил Армстронг.

По его словам, доставка необходимого количества ресурсов и оборудования к месту катастрофы – это отдельная операция, поскольку необходимо поддерживать дороги и тропы, чтобы можно было завезти и вывезти тяжелую технику, а также завезти грунт и гравий.

Кроме того, отметил Армстронг, необходимо разместить значительное количество крупной техники – гражданской, военной и международной – на очень маленькой площади.

Как сообщал bb.lv, исчезновении четырех военных США с бронемашиной на полигоне в Литве стало известно 25 марта. 26 марта транспортное средство было идентифицировано в болоте, с тех пор продолжаются попытки поднять машину на поверхность.

Важный шаг в операции

По словам командующего Вооруженными силами Литвы Раймундаса Вайкшнораса, сделан важный шаг вперед – к затонувшей бронемашине прикреплен первый трос.

«Одного троса недостаточно, нам нужны два, но первый трос означает, что мы больше не в тупике. Чтобы зацепить трос, водолазам потребовалось несколько часов работать в кромешной темноте под водой. На второй трос понадобится минимум столько же, а может быть, и больше, но мы видим явный прогресс в ходе операции», - написал Вайкшнорас в своем Facebook-аккаунте.

#нато #литва
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Комментарии (6)

  • Д
    Дед
    31-го марта

    Я так понимаю, что сам министр обороны тросы прицепляет и решает сколько надо. Тогда я спокоен, вытянут.

    6
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го марта

    Природа там в Пабраде красивая, ну почему вокруг озера не прокатится?

    12
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    31-го марта

    Т.е. г- Армстронг подтверждает тот факт что американские солдаты и техника были отправлены черт знает куда, а-ля полигон в Литве, без разведки местности и сверки карт и тупо доверившись литовским а-ля военным? "Прекрасный" и профессиональный американский вояка.

    19
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    31-го марта

    Тоже денёк назад об этом подумывалось.😏 Очешуеть военЫ. В латвийской армии в середине 90-х командование было такими же долбоклюями. И смотря на литовцев, я подозреваю что мало что поменялось и у нас. Эх, чем больше в армии дубов, тем крепче оборона. Наверное, это уже аксиома.

    14
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го марта

    Как бы машина не "застревала" а утопла. Ох уж этот новояз. 🙄

    9
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го марта

    тянут время с подрывом газовой трубы. через полигон проходит труба

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