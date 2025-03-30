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Прошло пять дней: в Литве не могут добраться до утонувшей в болоте бронемашины с солдатами США 9

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Фото - Facebook / Dovilė Šakalienė

Фото - Facebook / Dovilė Šakalienė

На военном полигоне в Пабраде (Литва) продолжается операция по извлечению из болота американской военной машины, которая там затонула. Об этом сообщает LRT.

Гусеничная машина M88 «Hercules» продолжает все глубже погружаться в болото, сообщают представители американской армии.

В субботу поздно вечером водолазы Военно-морских сил США совершили первое погружение, но не смогли добраться до затонувшей бронемашины. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Вооруженных сил США в Европе и Африке.

Аварийный танк «M88A2 Hercules», призванный эвакуировать с поля боя подбитых собратьев, в настоящее время находится на глубине около четырех метров и примерно под двухметровым слоем ила.

Оползень помешал планам

«Работы по откапыванию и откачке воды на полигоне Пабраде продолжаются», - сообщается в Facebook-аккаунте Министерства обороны Литвы.

Министр национальной обороны Довиле Шакалене сообщила в интервью телевидению LRT, что спасательные работы затянутся. По ее словам, большая часть почвы, которая сползла минувшей ночью, убрана. Сейчас ведутся работы по расширению дороги, чтобы по ней могли одновременно курсировать две колонны грузовиков, вывозящих ил.

«Принимаются дополнительные технические меры по размягчению ила, что должно ускорить его откачку. Водолазы проверяют возможность и говорят, что на данный момент нет возможности начинать погружение. Надо настроиться на то, что предстоит долгая и тяжелая работа», - сказала министр.

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Водолазы в полной готовности

Капитан литовской армии Индре Пилкаускайте сообщила, что в Пабраде продолжаются работы по откачиванию воды.

«Все оборудование работает, качает грязь, и затем техника ее вывозит. Мы планируем продолжать эти работы до тех пор, пока не будут созданы условия водолазов, чтобы они могли погрузиться и найти точки для крепления тросов», - сказала она журналистам в воскресенье утром.

Пилкаускайте не решилась прогнозировать, как долго продлятся работы. «Ил там спрессован, что затрудняет погружение водолазов», - отметила представитель армии.

«Водолазы постоянно на месте, они в полной готовности», - добавила она.

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Фото - Facebook / Dovilė Šakalienė

Солдаты пропали во вторник

Напомним, что во вторник в 16:45 поступило сообщение о пропаже военнослужащих США и гусеничной боевой машины во время учений на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде.

Посольство США сообщает, что пропавшие военнослужащие относятся к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии.

Литовские официальные лица подчеркивают, что пока рассматриваются все возможные версии о судьбе военных – их тела пока не обнаружены.

В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских военнослужащих в Литве, однако вскоре его представитель уточнил, что глава Альянса ссылался на появившиеся в СМИ сообщения, но официального подтверждения смертей нет.

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Для справки

M88 — гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), разработанная американской компанией Боуэн-Маклафлин-Йорк (Bowen-McLaughlin-York) в конце 1950-х годов.

Последняя модификация БРЭМ – M88A3 Hercules – обладает массой 70,7 тонн. Экипаж состоит из водителя, механика, командира и восстановительной команды. Мощность двигателя 1350 л. с. Запас хода 405 км.

Обеспечивает эвакуацию танка массой до 80 тонн. M88A3 выполняет подъёмные и буксировочные операции для самых тяжёлых боевых систем, таких как основной боевой танк «Абрамс».

#нато
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Комментарии (9)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го марта

    Какой смысл в этой операции, парни в танке, если они там, уже мертвы. Танк использовать нельзя, так зачем тратить деньги налогоплательщиков?

    35
    8
  • A
    Anim
    30-го марта

    Нда уж, вояки...

    33
    2
  • НС
    Николай Семёнов
    30-го марта

    Ну, это опять Россия и Путин виноват. Это он потопил эти классные бронемашины.

    41
    2
  • Д
    Дед
    30-го марта

    Эти клоуны с РФ хотят воевать? Они без войны гибнут, а потом месяцами трупы ищут. Может по ближайшим деревням походите, может америкосы уже пропили свой танк и крестьяне на нем землю пашут.

    67
    7
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    30-го марта

    Жду не дождусь когда наши по местным торфяникам погоняют на нечто подобном. Тоже долго откапывать будут. Умом дойти до этого могут. Я верю в наших вояк💪

    21
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го марта

    Там же рядом Лукашенко! Нельзя попросить или гордыня заедает? Он бы враз подослал мужиков с лопатами и с вилами и делов то, часа два.

    36
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го марта

    Давайте. Ещё водолазов американских утопите. Там вообще весь иностранный контингент из литвы потонуть может. И весь годовой бюжджет литвы на военку, уйти, на эту "спасательную операцию". Кого спасаем? Тем, кто утоп, уже спасение не нужно. 🙄

    47
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го марта

    Ха- Ха- Ха-!

    16
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    30-го марта

    ищут газовую трубу? ждем подрыва трубы

    24
    1
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