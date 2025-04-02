Вечером во вторник вооруженные силы США в Европе и Африке подтвердили личности троих из четырех солдат, погибших на литовском военном полигоне Пабраде.

Это сержанты Хосе Дуэнес (25 лет) из Джолиета, штат Иллинойс, Эдвин Ф. Франко (25 лет) из Глендейла, штат Калифорния, и рядовой Данте Тайтано (21 год) из Дедедо, остров Гуам, подтвердило 3-е пехотное подразделение США.

Американские СМИ сообщают, что четвертый и последний погибший солдат — Трой Кнутсон Коллинс из Мичигана.

Х. Дуэнес оставил 18-месячного сына, он был механиком бронемашин, на следующей неделе ему исполнилось бы 26 лет.

«У него были такие качества, которых я не видел ни у кого другого. Он был сострадательным, заботливым, он бы отдал последние рубашки», — рассказал друг солдата Бен, вспоминая последний разговор с погибшим всего неделю назад в интервью для CBS News.

Э. Франко, другой механик, оставил только что родившегося сына.

«Замечательный отец. Он так его любил. Я не могла бы выбрать лучшего отца. С того момента, как он родился, он его так полюбил», — рассказала жена Э. Франко Джорджия в интервью для 11 Alive.

Самый младший погибший солдат, Д. Тайтано, родился на Гуаме, американской территории в Тихом океане, а его миссия в Литве была первой.

«Мой мир рухнул. Не могу поверить в то, что произошло, что это правда», — сказал друг Д. Тайтано Джейсон в интервью для Pacific Daily News.

Сообщения о четвертом пропавшем солдате Т. Кнутсоне Коллинсе из Мичигана распространила вся местная община. Год назад он второй раз женился, у него двое детей от второго брака, а от первого — три маленькие дочери. Его брат Тревор в социальных сетях после получения известия о смерти сравнил Т. Кнутсона Коллинса с героем викингских эпосов.

«Это утрата, которая потрясает, — цитирует на Facebook командира 3-й пехотной дивизии генерал-майора Кристофера Норри. — Эти мужчины были честными солдатами. В этот невероятно тяжелый момент мы обнимаем семьи наших солдат и близких».

Как сообщал bb.lv, четыре американских солдата, ехавшие на бронемашине M88 «Геркулес», пропали во время учений на полигоне Пабраде в прошлый вторник.

Три из четырех пропавших солдат были найдены мертвыми в понедельник, когда бронемашину извлекли из болота. Тело четвертого обнаружено во вторник.

От имени Латвийской армии соболезнования родным и коллегам погибших американских военных выразил командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Каспарс Пуданс. Он написал в соцсетях, что Латвия глубоко опечалена гибелью четырёх военнослужащих США в Литве.