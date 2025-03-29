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В Риге горит развлекательный клуб «Фараон». Очевидцы слышали хлопок (ДОПОЛНЕНО) 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV

Вечером в теплую субботу 29 марта около 20:30 загорелся развлекательный клуб «Фараон», расположенный в Риге углу улиц Лубанас и А.Сахарова, сообщает корреспондент bb.lv.

На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарные машины во главе с штабным микроавтобусом. К ним присоединилась машина «Скорой помощи» и оперативный транспорт горгаза.

Открытого огня не наблюдается, но помещения клуба сильно задымлены.

В тушение пожара принимает участие два десятка огнеборцев. Как минимум. Кто-то тащит шланг, пару человек взламывают закрывающий проход микроавтобус, один пожарный по приставной лестнице полез на крышу, пару других в масках зашли в дымное помещение. Вскоре вышли – с ними все в порядке.

Судя по тому, что медики «Скорой помощи» с любопытством следят за ходом тушения пожара, а не оказывают скорую медицинскую помощь, пострадавших нет.

Очевидцы говорят, что слышали хлопок. Правда, не могут уточнить – то ли пожар начался после хлопка, то ли холопок стал следствием пожара.

ДОПОЛНЕНО: Около 22:00 пожар был полностью потушен. Пожарные начали сниматься с места происшествия, чтобы проследовать в свои пожарные депо и ждать новых вызовов. Спасибо за работу!

#пожар
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