Вечером в теплую субботу 29 марта около 20:30 загорелся развлекательный клуб «Фараон», расположенный в Риге углу улиц Лубанас и А.Сахарова, сообщает корреспондент bb.lv. На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарные машины во главе с штабным микроавтобусом. К ним присоединилась машина «Скорой помощи» и оперативный транспорт горгаза. Открытого огня не наблюдается, но помещения клуба сильно задымлены. В тушение пожара принимает участие два десятка огнеборцев. Как минимум. Кто-то тащит шланг, пару человек взламывают закрывающий проход микроавтобус, один пожарный по приставной лестнице полез на крышу, пару других в масках зашли в дымное помещение. Вскоре вышли – с ними все в порядке. Судя по тому, что медики «Скорой помощи» с любопытством следят за ходом тушения пожара, а не оказывают скорую медицинскую помощь, пострадавших нет. Очевидцы говорят, что слышали хлопок. Правда, не могут уточнить – то ли пожар начался после хлопка, то ли холопок стал следствием пожара. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BB.LV Новостной портал (@baltijasbalss) ДОПОЛНЕНО: Около 22:00 пожар был полностью потушен. Пожарные начали сниматься с места происшествия, чтобы проследовать в свои пожарные депо и ждать новых вызовов. Спасибо за работу!

