Германия введет войска в граничащую с Латвией и Россией страну

Германия разместит пять тысяч военных на территории Литвы в рамках политики укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает журнал Politico.

«По данным лоббистской группы немецких военных, недавно созданная 45-я бронетанковая бригада была официально активирована во время церемонии за пределами Вильнюса. Был создан временный штаб, представлен герб бригады, и подразделение теперь официально находится под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что данная мера, по мнению немецких военных, якобы обеспечит безопасность ФРГ. Развертывание контингента завершится к 2027 году, отряд будет размещен в 30 километрах от столицы Литвы Вильнюса.