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Германия введет войска в граничащую с Латвией и Россией страну 2 905

В мире
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Германия введет войска в граничащую с Латвией и Россией страну
ФОТО: Global Look Press

Politico: Германия разместит 5 тысяч военных на территории Литвы.

Германия разместит пять тысяч военных на территории Литвы в рамках политики укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает журнал Politico.

«По данным лоббистской группы немецких военных, недавно созданная 45-я бронетанковая бригада была официально активирована во время церемонии за пределами Вильнюса. Был создан временный штаб, представлен герб бригады, и подразделение теперь официально находится под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что данная мера, по мнению немецких военных, якобы обеспечит безопасность ФРГ. Развертывание контингента завершится к 2027 году, отряд будет размещен в 30 километрах от столицы Литвы Вильнюса.

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(2)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го апреля

    Всё это хрень потешная. И сроки и колличество и танки, которые жгутся дронами за раз. Клоунада.

    26
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го апреля

    Кого боятся то? Иль на кого напасть хотят? Забыли третий закон Ньютона:"Сила действия, равна силе противодействия".

    41
    0

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