Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по эпидемиологическому расследованию случая энтерогеморрагической инфекции E.coli генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

Меры приняты

Была остановлена линия фасовки предприятия, где продукция вручную разливалась в многоразовые контейнеры.

ПВС приняла решение временно приостановить производство этой линии и рекомендует не употреблять такую продукцию в пищу. Это могут быть жидкие продукты в пластиковых контейнерах, например, молоко или сметана.

Предприятие поставляло эту продукцию в 14 образовательных учреждений в то время, когда несколько их воспитанников в разных регионах Латвии заболели кишечной инфекцией, вызванной E.coli.

ПВС предписала "Straupe" изъять из оборота все вручную фасованные молочные продукты, произведённые до сегодняшнего дня — 10 апреля, а также незамедлительно провести внеочередную мойку и дезинфекцию помещений и оборудования линии фасовки, а также организовать повторное обучение сотрудников по вопросам гигиены.

Семь сотрудников заражены

Как сообщил Юрий Перевощиков, директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), у семи сотрудников предприятия выявлена инфекция E.coli, и они были задействованы в производственном процессе.

Скорее всего, продукция была заражена сотрудниками предприятия, которые перенесли бактерию на еду. Представитель ЦПКЗ отметил, что у сотрудников могли отсутствовать какие-либо симптомы. В настоящее время продолжается сбор и анализ данных.

Пока что доказательства связи между заболевшими детьми и работниками являются косвенными — необходимо ещё сравнить типы заболеваний.

"Straupe": без комментариев

Председатель правления "Straupe" Имантс Балодис сообщил агентству LETA, что пока не располагает информацией о ситуации и результатах анализа ПВС, поэтому не может их прокомментировать. Он отметил, что образцы у сотрудников были взяты в среду, 9 апреля, а служба продолжила забор в четверг, 10 апреля.

На данный момент зарегистрировано как минимум 60 случаев заболевания E.coli, большинство из которых — у детей. Случаи зафиксированы в разных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.

Несколько детей госпитализированы и продолжают лечение в Детской клинической университетской больнице, остальные лечатся дома, у некоторых заболевших симптомы отсутствуют.

Что это за болезнь

Врачи поясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии Escherichia coli (E.coli), которые являются частью нормальной микрофлоры и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы E.coli, которые способны вырабатывать токсины и вызывать серьёзные заболевания.

Эти штаммы называются STEC/VTEC (E.coli, продуцирующие токсин Шига или веротоксин). Они могут вызывать тяжёлую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности и требует интенсивной терапии.

Основным резервуаром этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями.

Человек может заразиться, употребляя заражённую пищу — недостаточно термически обработанную говядину, некипячёное молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Также возможна передача инфекции от человека к человеку.

Для справки

Ранее сообщалось, что в 2024 году "Straupe" работал с оборотом 9,637 млн евро, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом, а прибыль предприятия составила 334 459 евро, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным "Firmas.lv".

Кооператив "Straupe" зарегистрирован в 1993 году. Он производит и продаёт молоко, пахту, йогурты, сыры и другие молочные продукты.