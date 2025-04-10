Baltijas balss logotype

Найден распространитель опасной инфекции, из-за которой в Латвии слегли в больницы десятки детей 1 3920

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Юрий Перевощиков (слева) и Марис Балодис.

Юрий Перевощиков (слева) и Марис Балодис.

ФОТО: LETA

Деятельность кооперативного общества молочников "Straupe" частично приостановлена из-за заражённой бактерией E.coli пищевой продукции — у нескольких сотрудников предприятия была выявлена данная инфекция.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по эпидемиологическому расследованию случая энтерогеморрагической инфекции E.coli генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

Меры приняты

Была остановлена линия фасовки предприятия, где продукция вручную разливалась в многоразовые контейнеры.

ПВС приняла решение временно приостановить производство этой линии и рекомендует не употреблять такую продукцию в пищу. Это могут быть жидкие продукты в пластиковых контейнерах, например, молоко или сметана.

Предприятие поставляло эту продукцию в 14 образовательных учреждений в то время, когда несколько их воспитанников в разных регионах Латвии заболели кишечной инфекцией, вызванной E.coli.

ПВС предписала "Straupe" изъять из оборота все вручную фасованные молочные продукты, произведённые до сегодняшнего дня — 10 апреля, а также незамедлительно провести внеочередную мойку и дезинфекцию помещений и оборудования линии фасовки, а также организовать повторное обучение сотрудников по вопросам гигиены.

Семь сотрудников заражены

Как сообщил Юрий Перевощиков, директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), у семи сотрудников предприятия выявлена инфекция E.coli, и они были задействованы в производственном процессе.

Скорее всего, продукция была заражена сотрудниками предприятия, которые перенесли бактерию на еду. Представитель ЦПКЗ отметил, что у сотрудников могли отсутствовать какие-либо симптомы. В настоящее время продолжается сбор и анализ данных.

Пока что доказательства связи между заболевшими детьми и работниками являются косвенными — необходимо ещё сравнить типы заболеваний.

"Straupe": без комментариев

Председатель правления "Straupe" Имантс Балодис сообщил агентству LETA, что пока не располагает информацией о ситуации и результатах анализа ПВС, поэтому не может их прокомментировать. Он отметил, что образцы у сотрудников были взяты в среду, 9 апреля, а служба продолжила забор в четверг, 10 апреля.

На данный момент зарегистрировано как минимум 60 случаев заболевания E.coli, большинство из которых — у детей. Случаи зафиксированы в разных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.

Несколько детей госпитализированы и продолжают лечение в Детской клинической университетской больнице, остальные лечатся дома, у некоторых заболевших симптомы отсутствуют.

Что это за болезнь

Врачи поясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии Escherichia coli (E.coli), которые являются частью нормальной микрофлоры и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы E.coli, которые способны вырабатывать токсины и вызывать серьёзные заболевания.

Эти штаммы называются STEC/VTEC (E.coli, продуцирующие токсин Шига или веротоксин). Они могут вызывать тяжёлую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности и требует интенсивной терапии.

Основным резервуаром этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями.

Человек может заразиться, употребляя заражённую пищу — недостаточно термически обработанную говядину, некипячёное молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Также возможна передача инфекции от человека к человеку.

Для справки

Ранее сообщалось, что в 2024 году "Straupe" работал с оборотом 9,637 млн евро, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом, а прибыль предприятия составила 334 459 евро, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным "Firmas.lv".

Кооператив "Straupe" зарегистрирован в 1993 году. Он производит и продаёт молоко, пахту, йогурты, сыры и другие молочные продукты.

Читайте нас также:
#эпидемия
3
0
0
14
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го апреля

    У русофобов

    "существуют особые штаммы E.coli, которые способны вырабатывать токсины и вызывать серьёзные заболевания."

    Остерегайтесь таких людей, как разносчиков заразы.

    49
    9

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
Из зала суда: у латвийской контрабанды — голливудский размах и фантазия
Из зала суда: у латвийской контрабанды — голливудский размах и фантазия
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше
Рижанин взбунтовался против муниципалов: выбито стекло в полицейском автомобиле
Фото муниципальной полиции. Эксклюзив!
В суд передано дело против преподавателя скрипки о сексуальном насилии над ученицей
В суд передано дело против преподавателя скрипки о сексуальном насилии над ученицей 384
На месте крушения борта Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, 27 декабря 2024 года. Иконка видео
Международный суд разберет уничтожение гражданского лайнера Азербайджана ПВО РФ 2 403
220 мигрантов «атаковали» границу Латвии со стороны Беларуси
220 мигрантов «атаковали» границу Латвии со стороны Беларуси 533
Злоумышленники напали на старушку, снимавшую деньги из банкомата
Злоумышленники напали на старушку, снимавшую деньги из банкомата 1 863

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 19
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 15
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 24
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 42
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 59
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 79
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 19
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 15
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео