В конце июля Государственная полиция задержала двух денежных курьеров, связанных с выманиванием более 170 000 евро у жительницы Риги. На этот раз телефонные мошенники выдали себя за специалистов эзотерического центра и обманом убедили женщину, что смогут решить её проблемы со здоровьем с помощью альтернативных методов. По данному факту начат уголовный процесс, и обеим подозреваемым избрана мера пресечения — арест.

18 июля этого года в Земгальское управление Рижского региона Государственной полиции поступило заявление от женщины средних лет, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества. Потерпевшая нашла в интернете информацию о некоем эзотерическом центре в России и, надеясь решить свои проблемы со здоровьем, в мае установила с ним контакт.

Представители "эзотерического центра" убедили женщину в своей способности помочь. Общение с мошенниками происходило через мобильное приложение WhatsApp, при этом они использовали несколько анонимных аккаунтов. Связь с женщиной мошенники поддерживали в течение двух месяцев — с мая по июль — и добились того, что она несколько раз встречалась с курьерами в указанные время и месте, передавая им наличные деньги. В результате у женщины было выманено более 170 000 евро. Взамен она получила только отправленные инструкции по магическим ритуалам и со временем поняла, что стала жертвой обмана.

После получения информации о преступлении полиция незамедлительно начала уголовный процесс по части третьей статьи 177 Уголовного закона — мошенничество, совершённое в крупном размере или организованной группой. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без неё, а также пробационный надзор на срок до трёх лет или без такового.

23 июля сотрудники 1-го отдела Бюро криминальной полиции Земгальского управления при содействии коллег из 3-го бюро 2-го отдела Криминальной полиции Рижского региона задержали по данному делу двух граждан Украины 2005 и 1992 годов рождения. В день задержания оба вновь прибыли в Ригу из Польши, чтобы получить у пострадавшей наличные. В тот день они рассчитывали получить ещё 35 000 евро.

25 июля суд избрал обоим задержанным меру пресечения — арест. В настоящее время полиция продолжает устанавливать других лиц, причастных к преступлению.

Следует отметить, что это не первый случай, когда жители теряют деньги, поверив телефонным мошенникам, предлагающим эзотерические услуги.

Правоохранительные органы призывают: позвоните своим близким прежде, чем это сделает мошенник!

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.