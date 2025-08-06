Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медики пытались спасти девушку после передозировки… Рядом подростки снимали видео для TikTok 1 1490

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Медики пытались спасти девушку после передозировки… Рядом подростки снимали видео для TikTok
ФОТО: Unsplash

Медики долго боролись за жизнь подростка, которая вместе с другом приняла наркотики. Организм девушки не выдержал — она скончалась от передозировки. Что именно стоит за этим трагическим случаем, и появился ли на рынке новый способ одурманивания, выясняла передача Degpunktā (ТВ3).

Местный житель указал на место в Плявниеках, где ночью были найдены 18-летняя девушка и парень. Оба находились под воздействием наркотиков. Те, кто заметил их в темноте и вызвал скорую помощь, вероятно, не могли понять, живы ли они ещё. Когда на место прибыли несколько автомобилей экстренных служб, во двор начали стекаться и местные жители.

"Как я поняла, в тот момент она ещё дышала. Приехала вторая бригада медиков и долго делала ей массаж сердца, потом приехала и третья. Они очень долго боролись за жизнь девушки," — рассказала очевидец.

Парень, лежавший рядом, в какой-то момент пришёл в себя и смог сам дойти до машины скорой помощи. Женщина также сообщила, что пока врачи пытались спасти девушку, некоторые подростки начали дурачиться: один из них забрался в машину скорой и начал снимать с себя рубашку, пока другой снимал видео для TikTok.

Организм девушки не выдержал, она умерла. В Государственной полиции указали, что есть обоснованные подозрения в передозировке наркотиками, и в связи с произошедшим начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона.

По словам представителей Токсикологического и септического отделения Рижской Восточной клинической университетской больницы, ежегодно в стационар поступает около 100 пациентов с передозировкой наркотиков. Кроме того, есть и те, кого доставляют, оказывают экстренную помощь и отпускают домой. Несовершеннолетние попадают в Детскую больницу. Хотя число передозировок в последние годы не выросло значительно, врачи отмечают, что оно всё равно остаётся высоким.

"Изменился спектр употребляемых веществ. Если 10 лет назад это был героин, затем различные психостимуляторы, то сейчас преобладают опиаты, особенно группа нитазенов, которая намного сильнее героина. Для передозировки требуется существенно меньшая доза, и отравление может быть смертельным. К сожалению, в последнее время снова набирают популярность психостимуляторы, особенно кокаин", — рассказал руководитель клиники интенсивной терапии РАКУС Роберт Сташинскис.

Врач подчёркивает, что употребление наркотиков, в первую очередь, вызывает зависимость — человек теряет контроль и действует под влиянием вещества. Во-вторых, страдает здоровье. При передозировке в организме происходят нежелательные изменения. "Да, иногда нам удаётся их спасти, но часто остаются последствия на всю жизнь", — пояснил он.

Жители Плявниеков утверждают, что рядом с местом, где передозировалась девушка, действует наркоточка. Дилеры оставляют свёртки возле ближайшего магазина, за которыми приходят покупатели. В полиции подтверждают, что такой способ распространения сейчас весьма популярен, а социальные сети для молодёжи стали ярким и доступным "магазином". Пока что нового типа наркотических веществ в обороте не выявлено.

"К сожалению, в последнее время дети попадают в больницы в настолько тяжёлом состоянии, что их едва удаётся спасти. Оборот наркотиков, к сожалению, существует", — отметил представитель Государственной полиции Янис Лапсалис.

Полиция отмечает, что подростки начинают употреблять наркотики примерно с 15 лет. Административная и уголовная ответственность наступает с 14 лет, а к более младшим детям могут применяться принудительные воспитательные меры.

×
Читайте нас также:
#наркотики
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
14
1
8

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео