Медики долго боролись за жизнь подростка, которая вместе с другом приняла наркотики. Организм девушки не выдержал — она скончалась от передозировки. Что именно стоит за этим трагическим случаем, и появился ли на рынке новый способ одурманивания, выясняла передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Местный житель указал на место в Плявниеках, где ночью были найдены 18-летняя девушка и парень. Оба находились под воздействием наркотиков. Те, кто заметил их в темноте и вызвал скорую помощь, вероятно, не могли понять, живы ли они ещё. Когда на место прибыли несколько автомобилей экстренных служб, во двор начали стекаться и местные жители.

"Как я поняла, в тот момент она ещё дышала. Приехала вторая бригада медиков и долго делала ей массаж сердца, потом приехала и третья. Они очень долго боролись за жизнь девушки," — рассказала очевидец.

Парень, лежавший рядом, в какой-то момент пришёл в себя и смог сам дойти до машины скорой помощи. Женщина также сообщила, что пока врачи пытались спасти девушку, некоторые подростки начали дурачиться: один из них забрался в машину скорой и начал снимать с себя рубашку, пока другой снимал видео для TikTok.

Организм девушки не выдержал, она умерла. В Государственной полиции указали, что есть обоснованные подозрения в передозировке наркотиками, и в связи с произошедшим начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона.

По словам представителей Токсикологического и септического отделения Рижской Восточной клинической университетской больницы, ежегодно в стационар поступает около 100 пациентов с передозировкой наркотиков. Кроме того, есть и те, кого доставляют, оказывают экстренную помощь и отпускают домой. Несовершеннолетние попадают в Детскую больницу. Хотя число передозировок в последние годы не выросло значительно, врачи отмечают, что оно всё равно остаётся высоким.

"Изменился спектр употребляемых веществ. Если 10 лет назад это был героин, затем различные психостимуляторы, то сейчас преобладают опиаты, особенно группа нитазенов, которая намного сильнее героина. Для передозировки требуется существенно меньшая доза, и отравление может быть смертельным. К сожалению, в последнее время снова набирают популярность психостимуляторы, особенно кокаин", — рассказал руководитель клиники интенсивной терапии РАКУС Роберт Сташинскис.

Врач подчёркивает, что употребление наркотиков, в первую очередь, вызывает зависимость — человек теряет контроль и действует под влиянием вещества. Во-вторых, страдает здоровье. При передозировке в организме происходят нежелательные изменения. "Да, иногда нам удаётся их спасти, но часто остаются последствия на всю жизнь", — пояснил он.

Жители Плявниеков утверждают, что рядом с местом, где передозировалась девушка, действует наркоточка. Дилеры оставляют свёртки возле ближайшего магазина, за которыми приходят покупатели. В полиции подтверждают, что такой способ распространения сейчас весьма популярен, а социальные сети для молодёжи стали ярким и доступным "магазином". Пока что нового типа наркотических веществ в обороте не выявлено.

"К сожалению, в последнее время дети попадают в больницы в настолько тяжёлом состоянии, что их едва удаётся спасти. Оборот наркотиков, к сожалению, существует", — отметил представитель Государственной полиции Янис Лапсалис.

Полиция отмечает, что подростки начинают употреблять наркотики примерно с 15 лет. Административная и уголовная ответственность наступает с 14 лет, а к более младшим детям могут применяться принудительные воспитательные меры.