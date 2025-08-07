Госполиция задержала двух денежных курьеров, причастных к мошенничеству, в результате которого некая рижанка потеряла более 170 000 евро.

В этот раз телефонные мошенники представлялись специалистами эзотерического центра — они предлагали альтернативными методами решить ее проблемы со здоровьем. Начат уголовный процесс, к обоим подозреваемым применена мера пресечения — заключение под стражу.

"Мы вам поможем"

18 июля этого года Рижское управление Госполиции получило заявление от женщины средних лет, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества. Некоторое время назад она нашла в интернете информацию о некоем эзотерическом центре в России. Надеясь решить свои проблемы со здоровьем, в мае этого года она с ним связалась.

Представители "эзотерического центра" убедили ее, что могут помочь. Общение происходило в мессенджере WhatsApp, где "целители" использовали несколько анонимных аккаунтов. Мошенники поддерживали связь с рижанкой с мая по июль, и за это время женщина несколько раз встречалась с курьерами, чтобы передавать деньги. В итоге у нее выманили более 170 000 евро, взамен же женщина получала лишь присланные инструкции для магических ритуалов.

В какой–то момент женщина поняла, что ее обманули.

Госполиция: задержаны два украинца

Получив информацию от пострадавшей, Госполиция начала уголовный процесс о мошенничестве, совершенном в крупном размере или в группе (3–я часть 177–й статьи Уголовного закона — предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без).

И 23 июля правоохранительные органы задержали двух граждан Украины 2005–го и 1992–го года рождения. Оба в очередной раз приехали из Польши в Ригу, чтобы снова забрать у жертвы "наличку" — в тот раз они рассчитывали получить еще 35 тыс. евро.

25 июля суд применил к обоим задержанным меру пресечения — заключение под стражу. Правоохранительные органы продолжают выяснять личности других лиц, причастных к преступлению.

Полиция при этом отмечает, что это не единственный случай, когда телефонные мошенники крадут у латвийцев деньги, обещая эзотерические услуги.