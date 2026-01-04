В Балтийском море недалеко от Лиепаи зафиксировано повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании, сообщила в микроблоге «X» премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»).

«Я нахожусь на связи с Центром управления кризисами и ответственными службами, в то время как Государственная полиция начала проверку и продолжается выяснение обстоятельств», — сообщила Силиня.

Сообщается, что инцидент не повлиял на доступ к интернету в Латвии.

Baltijas jūrā netālu no Liepājas ir konstatēts privātuzņēmumam piederoša optiskā kabeļa bojājums. Latvijas sakaru lietotājus incidents nav ietekmējis. Esmu saziņā ar Krīzes vadības centru un atbildīgajiem dienestiem, kamēr Valsts policija ir uzsākusi pārbaudi un turpinās apstākļu… — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 4, 2026

Руководитель Центра управления кризисами Арвис Зиле рассказал Латвийскому телевидению, что информация о возможном повреждении оптического кабеля была получена в субботу, 3 января, от Центра управления кризисами Литвы.

После связи с владельцем оптического кабеля тот подтвердил, что кабель повреждён. В настоящее время частная компания пытается определить место повреждения.

Точные причины произошедшего пока неизвестны. Повреждение произошло 2 января.

«Пока мы не можем спекулировать о причинах повреждения. Компания, проводя собственный анализ и цифровые измерения, на данный момент также не исключает ни одну из версий», — отметил Зиле.

Как сообщал bb.lv, неделю назад были повреждены пять подводных кабелей, ведущих в Эстонию.

ДОПОЛНЕНО: Установлено, что возможным виновником является судно, которое, согласно проанализированной информации Службы береговой охраны Национальных вооружённых сил, прошло над неактивным кабелем, после чего изменило курс в сторону активного — теперь уже повреждённого — кабеля.

Сегодня вечером сотрудники Государственной полиции во взаимодействии со Службой береговой охраны и другими службами внутренних дел поднялись на борт подозреваемого судна, которое в настоящее время находится в Лиепайском порту.

На данный момент судно или его экипаж не задержаны, они сотрудничают с полицией, и активная работа по выяснению обстоятельств произошедшего продолжается, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.