Рядом с Лиепаей поврежден интернет-кабель: к расследованию подключилась премьер Латвии (ДОПОЛНЕНО) 12 3742

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рядом с Лиепаей поврежден интернет-кабель: к расследованию подключилась премьер Латвии (ДОПОЛНЕНО)
ФОТО: LETA

В Балтийском море недалеко от Лиепаи зафиксировано повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании, сообщила в микроблоге «X» премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»).

«Я нахожусь на связи с Центром управления кризисами и ответственными службами, в то время как Государственная полиция начала проверку и продолжается выяснение обстоятельств», — сообщила Силиня.

Сообщается, что инцидент не повлиял на доступ к интернету в Латвии.

Руководитель Центра управления кризисами Арвис Зиле рассказал Латвийскому телевидению, что информация о возможном повреждении оптического кабеля была получена в субботу, 3 января, от Центра управления кризисами Литвы.

После связи с владельцем оптического кабеля тот подтвердил, что кабель повреждён. В настоящее время частная компания пытается определить место повреждения.

Точные причины произошедшего пока неизвестны. Повреждение произошло 2 января.

«Пока мы не можем спекулировать о причинах повреждения. Компания, проводя собственный анализ и цифровые измерения, на данный момент также не исключает ни одну из версий», — отметил Зиле.

Как сообщал bb.lv, неделю назад были повреждены пять подводных кабелей, ведущих в Эстонию.

ДОПОЛНЕНО: Установлено, что возможным виновником является судно, которое, согласно проанализированной информации Службы береговой охраны Национальных вооружённых сил, прошло над неактивным кабелем, после чего изменило курс в сторону активного — теперь уже повреждённого — кабеля.

Сегодня вечером сотрудники Государственной полиции во взаимодействии со Службой береговой охраны и другими службами внутренних дел поднялись на борт подозреваемого судна, которое в настоящее время находится в Лиепайском порту.

На данный момент судно или его экипаж не задержаны, они сотрудничают с полицией, и активная работа по выяснению обстоятельств произошедшего продолжается, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
