Повреждены пять кабелей, ведущих в Эстонию: Латвия не оставит эстонцев без интернета 1 79956

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Повреждены пять кабелей, ведущих в Эстонию: Латвия не оставит эстонцев без интернета
ФОТО: Thought Co

Министерство юстиции и цифровых дел Эстонии сообщило, что за последние дни произошли сбои на четырех подводных кабелях, соединяющих Эстонию, и на одном кабеле, соединяющем остров Гиюмаа с материком.

В частности, неисправности были обнаружены на кабеле между Эстонией и Швецией, принадлежащем CITIC (с 28 декабря), на кабеле Telia между уездом Ляэнемаа и островом Гиюмаа, а также на кабеле Arelion между Гиюмаа и Швецией в двух местах (с 30 декабря).

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро поврежден один кабель Arelion и один кабель Elisa между Эстонией и Финляндией.

"В ранних случаях причиной неисправностей, вероятно, стали штормовые погодные условия. Причины повреждения двух кабелей между Эстонией и Финляндией, произошедшие сегодня утром, в настоящее время выясняются", – говорится в сообщении.

В частности, компания Elisa обнаружила повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией в эстонской исключительной экономической зоне около 5 часов утра.

В связи с этим Пограничная служба Финляндии задержала судно.

Владельцы кабелей в настоящее время планируют ремонтные работы, в ходе которых также будут установлены точные причины всех неисправностей.

По словам министра юстиции и цифровых дел Лиисы Пакосты, внешние интернет-соединения Эстонии имеют многократное дублирование: в случае разрыва подводного кабеля можно использовать другие морские кабели или сухопутные линии, проходящие через Латвию.

#Эстония #Финляндия #Швеция #Латвия #интернет
  • ШБ
    Шура Балаганов
    1-го января

    У Эстонии около 1500 островов и самые два крупные из них - Сааремаа и Хийумаа. Я понимаю обиду латвийского норода по поводу острова Рухну, но тут уж как случилось. Гиюмаа - это смешно.

    16
    6

