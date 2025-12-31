Министерство юстиции и цифровых дел Эстонии сообщило, что за последние дни произошли сбои на четырех подводных кабелях, соединяющих Эстонию, и на одном кабеле, соединяющем остров Гиюмаа с материком.

В частности, неисправности были обнаружены на кабеле между Эстонией и Швецией, принадлежащем CITIC (с 28 декабря), на кабеле Telia между уездом Ляэнемаа и островом Гиюмаа, а также на кабеле Arelion между Гиюмаа и Швецией в двух местах (с 30 декабря).

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро поврежден один кабель Arelion и один кабель Elisa между Эстонией и Финляндией.

"В ранних случаях причиной неисправностей, вероятно, стали штормовые погодные условия. Причины повреждения двух кабелей между Эстонией и Финляндией, произошедшие сегодня утром, в настоящее время выясняются", – говорится в сообщении.

В частности, компания Elisa обнаружила повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией в эстонской исключительной экономической зоне около 5 часов утра.

В связи с этим Пограничная служба Финляндии задержала судно.

Владельцы кабелей в настоящее время планируют ремонтные работы, в ходе которых также будут установлены точные причины всех неисправностей.

По словам министра юстиции и цифровых дел Лиисы Пакосты, внешние интернет-соединения Эстонии имеют многократное дублирование: в случае разрыва подводного кабеля можно использовать другие морские кабели или сухопутные линии, проходящие через Латвию.