Супы — это невероятно полезные блюда для нашего организма, главное — знать, какие из них лучше избегать.

Первые блюда прекрасно насыщают и являются отличным выбором для обеда или ужина. Они содержат множество питательных веществ благодаря овощам и мясу. Однако существуют супы, которые лучше не употреблять, чтобы избежать проблем со здоровьем. В этой статье мы расскажем о самых полезных супах и тех, от которых стоит отказаться.

Самые полезные супы: что обязательно должно быть в вашем рационе

Какова польза супа для нашего здоровья? Это блюдо насыщено витаминами, минералами и антиоксидантами, что способствует поддержанию здорового веса и удовлетворяет потребности организма в жидкости.

Куриный бульон с овощами. Этот суп помогает поддерживать иммунитет, контролировать вес и способствует регенерации тканей. Все это благодаря белкам, антиоксидантам и витаминам, которые поступают из куриного мяса и овощей.

Уха из морской рыбы. Этот суп богат железом, цинком и фтором, которые содержатся в красной рыбе. Уха также является источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, необходимых для здоровья сердца, мозга и нервной системы.

Овощной суп содержит важные для организма витамины и минералы. Эти полезные вещества укрепляют иммунную систему, придают энергию, поддерживают здоровье сердца, кожи и глаз, а также улучшают работу кишечника.

Вредные супы: их лучше исключить из рациона

Солянка. Высокое содержание животных жиров в этом супе может негативно сказаться на желудке, сердце и весе, способствуя набору лишних килограммов. Поскольку солянка включает соленые огурцы и оливки, ее не рекомендуется употреблять тем, кто страдает от проблем с желудком.

Грибной суп. Этот суп часто называют «пустым», так как в нем недостаточно питательных веществ. Кроме того, он содержит экстрактивные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье желудка и кишечника.

Гороховый суп. Это блюдо не рекомендуется тем, кто имеет проблемы с пищеварением. Ферменты гороха не разлагаются даже при приготовлении, что замедляет расщепление растительного белка в желудке и может вызывать дискомфорт в кишечнике.

