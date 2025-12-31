Власти Финляндии задержали судно, подозреваемое в повреждении морского кабеля Elisa, проложенного между Хельсинки и Таллинном.
По данным полиции, заявленное компанией Elisa место повреждения кабеля находится в экономической зоне Эстонии. Подозреваемое судно было обнаружено в экономической зоне Финляндии. В момент обнаружения его якорная цепь находилась в море.
Пограничная охрана попросила судно остановиться и поднять якорную цепь. Затем судну было предложено проследовать на безопасную якорную стоянку в территориальных водах Финляндии.
Полиция расследует инцидент по подозрению в причинении тяжкого вреда имуществу, покушении на это преступление и серьезном нарушении работы каналов связи.
По данным Marinetraffic, судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин, небольшого островного государства в Карибском море, вышло из Санкт-Петербурга во вторник и направлялось в Израиль.
Оставить комментарий