Домбровскис предсказал шок экономике ЕС

Дата публикации: 12.03.2026
Еврокомиссар Домбровскис: Иранский кризис чреват шоком стагфляции Евросоюза. Домбровскис пожаловался, что Вашингтон не проинформировал Брюссель о том, что собирается делать, и не консультировался с европейскими лидерами перед тем, как напасть на Иран.

Экономика Европейского союза (ЕС) рискует пережить шок стагфляции в случае эскалации ближневосточного конфликта, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис. Его процитировало Euronews.

По его словам, экономические последствия иранского кризиса будут зависеть от того, как долго продлится конфликт и насколько широко он распространится. Если он затянется и станет причиной дальнейших перебоев в поставках нефти и газа, это может вызвать стагфляционный шок в европейской экономике, поскольку цены резко вырастут, а рост замедлится.

Кроме того, еврокомиссар ответил на вопрос о планах США относительно Ирана. Домбровскис признался, что Вашингтон не проинформировал Брюссель о том, что собирается делать, и не консультировался с европейскими лидерами перед тем, как напасть на Иран.

#Валдис Домбровскис #Иран #США #нефть #газ #экономика #политика
