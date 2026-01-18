Baltijas balss logotype
Ночью в больнице Риги тушили пожар: жертв нет, эвакуация была 0 1050

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ночью в больнице Риги тушили пожар: жертв нет, эвакуация была

В больнице имени Страдыня в Риге в субботу вечером был потушен пожар, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью медицинского учреждения Винета Клявина.

Согласно информации Государственной пожарно-спасательной службы, в 22:42 был получен вызов на улицу Пилсоню, где в подвальном этаже новостройки медицинского объекта произошло возгорание на площади 150 квадратных метров. Работы на месте происшествия были завершены до 3 часов ночи.

Прямой угрозы жизням пациентов и медиков не было, но из соображений безопасности провели эвакуацию шести человек.

Представитель больницы пояснила, что пожар возник в соединительном тоннеле между 21-м корпусом больницы и зданием A1.

«Поводов для беспокойства нет — больница продолжает работу в обычном режиме, угрозы для пациентов и персонала нет», — успокаивает Клявина.

Причины возникновения пожара выясняются, в настоящее время ведутся работы по устранению последствий и оценке нанесённого ущерба.

Читайте нас также:
#пожар #Рига #эвакуация #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
