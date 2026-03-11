В Латвии может измениться порядок использования водительских удостоверений, полученных в других странах, гражданами третьих государств. Планируется предложить поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают сокращение срока, в течение которого такие удостоверения нужно обменять на выданные в Латвии.

Статистика показывает, что граждане Великобритании и Индии составляют крупнейшую группу водителей из третьих стран, которые в Латвии переоформляют свои водительские удостоверения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). В прошлом году латвийское водительское удостоверение получили в общей сложности почти 900 граждан этих стран, и большинство из них обменяли свои права, а не получали их заново.

В настоящее время закон предусматривает, что граждане третьих стран с водительским удостоверением, полученным в своей стране, могут ездить в Латвии один год после прибытия. После этого права необходимо обменять на латвийские.

Однако в Сейме обсуждается возможность сокращения этого срока. Изменения обсуждаются на фоне того, что полиция фиксирует рост числа нарушений правил дорожного движения среди иностранных водителей.

В целом в прошлом году среди граждан третьих стран в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии чаще всего были вовлечены граждане России, Индии и Украины.

«Мы интенсивно работаем с контролем третьих лиц. Да, нарушения есть: в целом за год проверены 6000 водителей, выявлено почти 700 нарушений, в 80 случаях — лица без водительского удостоверения», — говорит начальник Управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис.

Наибольшее число нарушений — именно за превышение скорости.

«Чтобы решить проблему того, что водители из третьих стран недостаточно подготовлены, и ускорить обмен их удостоверений, тем самым дав им возможность повысить свою компетентность, мы предлагаем сократить срок с одного года до девяти месяцев, в течение которых они могут ездить с удостоверением, полученным в своей стране», — говорит директор Департамента автомобильного транспорта Министерства сообщения Таливалдис Вектеранс.

«По статистике мы также видим, что именно те граждане третьих стран, которые ездят без латвийских водительских удостоверений, чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий», — отмечает председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айвар Аксенок.

Законодатели надеются, что более строгий порядок поможет быстрее убедиться в навыках водителей и снизить риски на дорогах.

Обязанность обменивать водительское удостоверение не распространяется на удостоверения, выданные в странах Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли, а также в Великобритании и Украине.