Поход на кладбище в Риге для пожилой женщины закончился кражей и попыткой неизвестных снять деньги с ее банковской карты — теперь жителей предупреждают о преступниках, который выслеживают одиноких посетителей среди могил.

В соцсетях распространяется тревожная история о серии краж на Лесном кладбище в Риге. Поводом для обсуждения стало видео мужчины, рассказавшего, как жертвой преступников стала его мать. По его словам, женщина пришла на кладбище одна. В какой-то момент она оставила сумку с вещами на скамейке возле могилы и ненадолго отошла за водой. Когда вернулась, вещей уже не было.

К счастью, телефон пенсионерка взяла с собой. Она сразу позвонила сыну, после чего родственники оперативно связались с банком и заблокировали карты. Позже сотрудники банка подтвердили: злоумышленники уже пытались снять деньги со счетов.

После случившегося пострадавшие вызвали полицию и обратились в администрацию кладбища. Там, как утверждает автор видео, им сообщили, что это уже пятый подобный случай за неделю. «Работает группировка. Охотятся на одиноких женщин скорее всего. Расскажите своим мамам и бабушкам, чтобы были осторожны и не носили на кладбище наличные деньги», — предупредил мужчина.

История вызвала бурную реакцию в комментариях. Многие жители Латвии утверждают, что подобные кражи происходят уже не первый год — и не только на Лесном кладбище. «Каждый год такое происходит», — пишет одна из пользовательниц. Другие вспоминают похожие случаи на Ивановском, Болдерайском и других рижских кладбищах. Некоторые уверяют, что лично сталкивались с попытками краж или знают пострадавших.

Особенно эмоционально люди обсуждают страх пожилых женщин перед посещением кладбищ в одиночку. «Я теперь не хожу, боюсь. От таких уродов можно все ожидать», — признается одна из комментаторов. Некоторые пользователи описывают предполагаемых подозреваемых. Так, одна женщина рассказала о высоком худощавом мужчине с кожаной сумкой, который якобы ходит между могил, изображая обычного посетителя. «Мне кажется, он ворует, прячет рядом на могилах, а потом делает вид, что сочувствует», — написала она.

Многие комментаторы признаются, что давно изменили свои привычки из-за подобных историй: берут на кладбище только самое необходимое, носят рюкзаки вместо сумок и не выпускают вещи из рук даже на несколько секунд. «Я работаю на могилке, не снимая рюкзак», — поделилась одна из женщин.

При этом часть пользователей отмечает: проблема не только в воровстве. Люди вспоминают, что в прошлые годы на кладбищах происходили и более опасные нападения, поэтому советуют пожилым родственникам не ездить туда одним. «Ничего святого», «До чего мы дошли», «Шакалы» — такими словами жители описывают происходящее.