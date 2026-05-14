Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каламбур от Юревицса: фракция «Нового Единства» едина 1 313

Политика
Дата публикации: 14.05.2026
LETA
Изображение к статье: Эдмундс Юревицс
ФОТО: LETA

Неужели "крысы" уже бегут с корабля главной партии власти последних лет в преддверии дележки мест у кормушки? Парламентская фракция "Нового Единства" едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованны, заявил агентству ЛЕТА глава фракции Эдмундс Юревицс.

Политик отметил, что в целом между главами фракций коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии.

По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что "Новое Единство" было единым до сих пор и останется таким в будущем.

Комментируя предположения политиков "Объединенного списка" (ОС) о возможном расколе "Нового Единства" или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревицс сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными.

В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль "Нового Единства" в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом.

Юревицс добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию.

×
Читайте нас также:
#президент #депутаты #парламент #переговоры #единство #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министерские портфели
Изображение к статье: Президент Латвии - Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: Зал заседаний Сейма
Изображение к статье: Генеральный прокурор Арминс Мейстерс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео