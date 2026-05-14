Неужели "крысы" уже бегут с корабля главной партии власти последних лет в преддверии дележки мест у кормушки? Парламентская фракция "Нового Единства" едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованны, заявил агентству ЛЕТА глава фракции Эдмундс Юревицс.

Политик отметил, что в целом между главами фракций коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии.

По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что "Новое Единство" было единым до сих пор и останется таким в будущем.

Комментируя предположения политиков "Объединенного списка" (ОС) о возможном расколе "Нового Единства" или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревицс сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными.

В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль "Нового Единства" в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом.

Юревицс добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию.