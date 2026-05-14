Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кабинка ушла под воду, мебель сгорела: в местах отдыха под Ригой происходят странные инциденты 0 1295

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ржавое сооружение в воде
ФОТО: скриншот видео TV3

С началом теплого сезона в популярных местах отдыха под Ригой участились странные происшествия. В Закюмюйже кабинка для переодевания оказалась в реке, а в Царникаве огонь уничтожил часть благоустроенной зоны у озера.

В пригородах Риги, где с приходом тепла жители все чаще отдыхают у воды, за последние дни произошли сразу несколько странных инцидентов. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В Закюмюйже кабинка для переодевания, установленная у неофициального места для купания, частично оказалась в Большой Югле.

Теоретически причиной мог стать сильный ветер, однако местные жители сомневаются в такой версии. По их словам, конструкция достаточно тяжелая, поэтому, вероятнее всего, кто-то специально столкнул ее в воду.

Кабинку уже вытащили обратно на берег.

Местные жители подозревают, что к произошедшему могли быть причастны подростки, которые регулярно собираются у реки возле моста газопровода.

«Поскольку мы часто гуляем в этом месте, есть обоснованные подозрения, что виновниками могли быть те же подростки», — рассказали жители в интервью Degpunktā.

При этом одна из местных жительниц отметила, что раньше подобных случаев здесь практически не происходило.

Проблему осложняет отсутствие камер видеонаблюдения. В самоуправлении Ропажского края сообщили, что сейчас оценивают возможные варианты укрепления кабинки и благоустройства территории.

«Самоуправление призывает как жителей края, так и гостей бережно относиться к объектам общественной инфраструктуры», — отметили представители края.

Еще один инцидент произошел в Царникаве, возле озера Дзирнезерс. На островке Сидрабсалиня огонь уничтожил часть зоны отдыха: сгорели деревянное кресло, стол и мусорная урна.

Следы пожара остались даже на ближайшем дереве.

О случившемся предприятие «Carnikavas komunālserviss» узнало уже после выходных, когда пожар потух сам и спасателей вызывать не потребовалось.

Теперь коммунальные службы пытаются понять, был ли это несчастный случай или умышленный поджог.

«Есть два возможных сценария. Либо это произошло из-за неправильной утилизации окурков, либо место подожгли специально», — заявил директор предприятия Лаурис Бернанс.

Сотрудники уже убрали обгоревшие конструкции, однако восстанавливать уничтоженную мебель пока не планируют.

С наступлением теплой погоды подобные зоны отдыха становятся особенно популярными, а вместе с этим растет и риск вандализма, неосторожного обращения с огнем и повреждения общественной инфраструктуры.

Пока жители едут отдыхать на природу, самоуправлениям все чаще приходится решать проблемы вандализма и поврежденных зон отдыха.

×
Читайте нас также:
#пожар #безопасность #природа #вандализм
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сгоревшие в пожаре здание и машина
Изображение к статье: Жилой дом в стиле советской архитектуры
Изображение к статье: Дорожное происшествие с экстренной помощью
Изображение к статье: Линда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео