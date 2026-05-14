С началом теплого сезона в популярных местах отдыха под Ригой участились странные происшествия. В Закюмюйже кабинка для переодевания оказалась в реке, а в Царникаве огонь уничтожил часть благоустроенной зоны у озера.

В пригородах Риги, где с приходом тепла жители все чаще отдыхают у воды, за последние дни произошли сразу несколько странных инцидентов. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В Закюмюйже кабинка для переодевания, установленная у неофициального места для купания, частично оказалась в Большой Югле.

Теоретически причиной мог стать сильный ветер, однако местные жители сомневаются в такой версии. По их словам, конструкция достаточно тяжелая, поэтому, вероятнее всего, кто-то специально столкнул ее в воду.

Кабинку уже вытащили обратно на берег.

Местные жители подозревают, что к произошедшему могли быть причастны подростки, которые регулярно собираются у реки возле моста газопровода.

«Поскольку мы часто гуляем в этом месте, есть обоснованные подозрения, что виновниками могли быть те же подростки», — рассказали жители в интервью Degpunktā.

При этом одна из местных жительниц отметила, что раньше подобных случаев здесь практически не происходило.

Проблему осложняет отсутствие камер видеонаблюдения. В самоуправлении Ропажского края сообщили, что сейчас оценивают возможные варианты укрепления кабинки и благоустройства территории.

«Самоуправление призывает как жителей края, так и гостей бережно относиться к объектам общественной инфраструктуры», — отметили представители края.

Еще один инцидент произошел в Царникаве, возле озера Дзирнезерс. На островке Сидрабсалиня огонь уничтожил часть зоны отдыха: сгорели деревянное кресло, стол и мусорная урна.

Следы пожара остались даже на ближайшем дереве.

О случившемся предприятие «Carnikavas komunālserviss» узнало уже после выходных, когда пожар потух сам и спасателей вызывать не потребовалось.

Теперь коммунальные службы пытаются понять, был ли это несчастный случай или умышленный поджог.

«Есть два возможных сценария. Либо это произошло из-за неправильной утилизации окурков, либо место подожгли специально», — заявил директор предприятия Лаурис Бернанс.

Сотрудники уже убрали обгоревшие конструкции, однако восстанавливать уничтоженную мебель пока не планируют.

С наступлением теплой погоды подобные зоны отдыха становятся особенно популярными, а вместе с этим растет и риск вандализма, неосторожного обращения с огнем и повреждения общественной инфраструктуры.

Пока жители едут отдыхать на природу, самоуправлениям все чаще приходится решать проблемы вандализма и поврежденных зон отдыха.