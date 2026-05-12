Задержана легендарная певица Линда. Рассказываем, что об этом известно 2 3970

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Линда

Певица Линда, настоящее имя которой — Светлана Гейман, была задержана после обысков в офисе ликвидированного издательства «Джем».

Уточняется, что это задержание Линды произошло вместе с обысками в офисах «Профит» и «Компания Ton 7». Обе фирмы принадлежат бизнесмену Андрею Черкасову, а офис «Профита» располагается там, где раньше находилось музыкальное издательство «Джем».

По данным собеседника издания, обыски связаны напрямую с документами, с помощью которых компания «Профит» и Линда якобы присвоили себе права на песни Линды авторства Максима Фадеева.

Напомним, 29 ноября стало известно, что Андрей Черкасов, гендиректор «Джема», был арестован по статье о мошенничестве в особо крупном размере. О своих претензиях к Черкасову лично и к «Джему» в целом заявляли солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и композитор Максим Фадеев. В июле 2025 года арбитражный суд Москвы признал издательство «Джем» банкротом.

Фадеев говорил, что тридцать лет назад его мошенническим образом лишили прав на музыку, которую он писал для Линды.

«До сих пор я не знаю, кто 30 лет получает мои авторские отчисления. Я требую восстановить справедливость и провести полную почерковедческую экспертизу, которую до сих пор не сделали», — заявлял Фадеев.

По словам продюсера, документы о передаче прав на песни подписывал не он, а Михаил Кувшинов, который сейчас является концертным директором Линды. В конце 1990-х он — директор «Кристальной музыки». Этот лейбл, как уточняла Линда в интервью Ксении Собчак, был создан ее отцом, Львом Гейманом, специально для нее.

По мнению Фадеева, Лев Гейман также участвовал в «мошеннической» схеме, также в его списке значились мать Кувшинова (вела бухгалтерский учет фирмы) и Андрей Черкасов, который якобы «все это покрывал и продавал», передают российские СМИ.

