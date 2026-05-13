Местной пенсионерке от этого зрелища стало плохо с сердцем… Что на самом деле произошло в Елгаве? 0 1687

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сгоревшие в пожаре здание и машина
ФОТО: скриншот видео TV3

В понедельник окраину Елгавы озарило красное зарево. Там на площади 1000 квадратных метров горела ферма, в которой в последние годы больше не содержался скот.

Пожарные работали на месте происшествия шесть часов. Пока еще неясно, что стало причиной возгорания, однако выяснением обстоятельств займутся правоохранительные органы. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Обгоревшие доски от балок крыши хаотично обрушились внутрь бывшей фермы для крупного рогатого скота. Опорные конструкции также повреждены огнем, и находиться внутри помещения опасно, поскольку в любой момент конструкции могут обрушиться.

Огонь охватил не только здание площадью 1000 квадратных метров, но и уничтожил легковой автомобиль Audi, находившийся под крышей строения.

Велта, которая в свое время много лет работала на ныне уничтоженной ферме, как во время пожара, так и после него тяжело переживала случившееся, поскольку это место связано у нее с теплыми воспоминаниями о прошлом. Ее дом находится сравнительно недалеко от места пожара, поэтому ночной покой пенсионерки был нарушен.

Она увидела отражение пожара в зеркале своего дома и сначала подумала, что что-то горит на кухне:

«Я всю ночь не спала, переживала. Мне стало плохо с сердцем. Пила воду с сахаром и чего только не делала. Последняя пожарная машина уехала в 4:30, и только тогда, около пяти утра, я сама легла в постель и поспала примерно два часа».

Женщина рассказывает, что зданием управляет одна из местных семей. Однако в повседневной жизни там уже давно ничего не происходит. Недвижимость принадлежит самоуправлению.

Велта предполагает, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в электропроводке. Государственная полиция начала уголовный процесс, поскольку истинная причина пожара пока не установлена.

#пожар #Елгава #уголовный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
