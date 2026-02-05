Государственная полиция (ГП) Латвии начала уголовное производство в связи с недавно опубликованными материалами по делу осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек, сообщает ЛЕТА.

Как информирует ГП, в среду, согласовав с прокуратурой, в Управлении по борьбе с организованной преступностью и тяжкими и серийными преступлениями начато уголовное производство по поводу опубликованных на официальном сайте Федерального бюро расследований США (FBI) материалов о созданной Эпштейном преступной сети и вербовке нескольких лиц, в том числе, возможно, и гражданок Латвии, для сексуальной эксплуатации в США.

Уголовное дело на данный момент квалифицировано по статье Уголовного закона о торговле людьми.

Более подробных комментариев полиция не предоставила.

Как ранее сообщалось, в новых материалах по делу Эпштейна Латвия упоминается как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек, сообщило 1 февраля Латвийское телевидение в передаче «Панорама».

Латвия в документах упоминается более 500 раз, Рига — более 800. В обнародованных файлах упоминаются имена нескольких латвийских моделей и модельных агентств, а также содержится личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками. Предположительно, латвийки могли быть также его ассистентками.

Имя Латвии впервые появляется в документах 2001 года, когда один из союзников Эпштейна обсуждает приглашение посетить Латвию якобы от тогдашнего премьер-министра. Анонимный отправитель в письме упоминает, что получил личное приглашение от главы латвийского правительства и спрашивает, «ловится ли рыба» в Латвии. В 2001 году премьер-министром был Андрис Берзиньш.

Берзиньш в комментарии LTV опроверг, что приглашал Эпштейна в Латвию, а другим СМИ заявил, что никогда не увлекался рыбалкой.

По данным LTV, большинство записей о Латвии датированы 2007 годом. В них упоминаются имена латвийских моделей и агентств, что указывает на возможную роль агентств в установлении контактов между Эпштейном и латвийскими девушками. Среди многочисленных записей — копии латвийских паспортов, авиабилеты из Риги и в Ригу, брони гостиниц (чаще всего — «Grand Palace Hotel», упомянутый в 67 записях), подарки, а также личная переписка Эпштейна с латвийками.

Один из ближайших союзников Эпштейна, агент международных модельных агентств Жан-Люк Брюнель, в течение нескольких лет входил в жюри конкурса моделей «Baltic Beauty», организованного агентством «Natalie», где участвовали девушки от 14 лет. Ещё в 2011 году передача «de facto» сообщала о расследовании, согласно которому Брюнель мог поставлять Эпштейну несовершеннолетних девушек. Тогдашний руководитель агентства «Natalie» Эрик Мейсанс, упомянутый также в переписке, в комментарии отрицает свою причастность.

Министерство юстиции США на прошлой неделе опубликовало ещё не менее трёх миллионов страниц материалов по делу Эпштейна, а также более 2000 видео и 180 000 изображений.

Эпштейн был обвинён в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек и торговле людьми. Он покончил с собой в августе 2019 года в следственном изоляторе Нью-Йорка, за день до того, как стали публично доступны документы, раскрывающие детали сети сексуальной эксплуатации, которой он руководил в 2002–2005 годах.

Под давлением республиканцев президент США Дональд Трамп в ноябре прошлого года подписал закон, обязывающий Минюст США в течение 30 дней обнародовать большинство материалов, связанных с Эпштейном.

После пропуска срока (19 декабря), Министерство юстиции объяснило задержку тем, что поручило сотням юристов просмотреть документы и определить, что должно быть отредактировано, чтобы защитить личности жертв и не повлиять на текущие расследования.

По данным министерства, общее число документов, подлежащих проверке, достигло примерно шести миллионов, включая копии.

Перед Рождеством Минюст опубликовал тысячи документов — фотографии, стенограммы допросов, журналы звонков и другие материалы. Многие из них ранее уже были доступны или сильно отредактированы.