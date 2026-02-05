Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция Латвии начала уголовное дело по новым материалам по делу Эпштейна 0 1073

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Латвии начала уголовное дело по новым материалам по делу Эпштейна

Государственная полиция (ГП) Латвии начала уголовное производство в связи с недавно опубликованными материалами по делу осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек, сообщает ЛЕТА.

Как информирует ГП, в среду, согласовав с прокуратурой, в Управлении по борьбе с организованной преступностью и тяжкими и серийными преступлениями начато уголовное производство по поводу опубликованных на официальном сайте Федерального бюро расследований США (FBI) материалов о созданной Эпштейном преступной сети и вербовке нескольких лиц, в том числе, возможно, и гражданок Латвии, для сексуальной эксплуатации в США.

Уголовное дело на данный момент квалифицировано по статье Уголовного закона о торговле людьми.

Более подробных комментариев полиция не предоставила.

Как ранее сообщалось, в новых материалах по делу Эпштейна Латвия упоминается как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек, сообщило 1 февраля Латвийское телевидение в передаче «Панорама».

Латвия в документах упоминается более 500 раз, Рига — более 800. В обнародованных файлах упоминаются имена нескольких латвийских моделей и модельных агентств, а также содержится личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками. Предположительно, латвийки могли быть также его ассистентками.

Имя Латвии впервые появляется в документах 2001 года, когда один из союзников Эпштейна обсуждает приглашение посетить Латвию якобы от тогдашнего премьер-министра. Анонимный отправитель в письме упоминает, что получил личное приглашение от главы латвийского правительства и спрашивает, «ловится ли рыба» в Латвии. В 2001 году премьер-министром был Андрис Берзиньш.

Берзиньш в комментарии LTV опроверг, что приглашал Эпштейна в Латвию, а другим СМИ заявил, что никогда не увлекался рыбалкой.

По данным LTV, большинство записей о Латвии датированы 2007 годом. В них упоминаются имена латвийских моделей и агентств, что указывает на возможную роль агентств в установлении контактов между Эпштейном и латвийскими девушками. Среди многочисленных записей — копии латвийских паспортов, авиабилеты из Риги и в Ригу, брони гостиниц (чаще всего — «Grand Palace Hotel», упомянутый в 67 записях), подарки, а также личная переписка Эпштейна с латвийками.

Один из ближайших союзников Эпштейна, агент международных модельных агентств Жан-Люк Брюнель, в течение нескольких лет входил в жюри конкурса моделей «Baltic Beauty», организованного агентством «Natalie», где участвовали девушки от 14 лет. Ещё в 2011 году передача «de facto» сообщала о расследовании, согласно которому Брюнель мог поставлять Эпштейну несовершеннолетних девушек. Тогдашний руководитель агентства «Natalie» Эрик Мейсанс, упомянутый также в переписке, в комментарии отрицает свою причастность.

Министерство юстиции США на прошлой неделе опубликовало ещё не менее трёх миллионов страниц материалов по делу Эпштейна, а также более 2000 видео и 180 000 изображений.

Эпштейн был обвинён в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек и торговле людьми. Он покончил с собой в августе 2019 года в следственном изоляторе Нью-Йорка, за день до того, как стали публично доступны документы, раскрывающие детали сети сексуальной эксплуатации, которой он руководил в 2002–2005 годах.

Под давлением республиканцев президент США Дональд Трамп в ноябре прошлого года подписал закон, обязывающий Минюст США в течение 30 дней обнародовать большинство материалов, связанных с Эпштейном.

После пропуска срока (19 декабря), Министерство юстиции объяснило задержку тем, что поручило сотням юристов просмотреть документы и определить, что должно быть отредактировано, чтобы защитить личности жертв и не повлиять на текущие расследования.

По данным министерства, общее число документов, подлежащих проверке, достигло примерно шести миллионов, включая копии.

Перед Рождеством Минюст опубликовал тысячи документов — фотографии, стенограммы допросов, журналы звонков и другие материалы. Многие из них ранее уже были доступны или сильно отредактированы.

Читайте нас также:
#Латвия #торговля людьми
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
3
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За 6 000 000 USD продают место таинственной смерти звезды Голливуда Иконка видео
Изображение к статье: Водитель не заметил трамвай. Его ошибка мгновенно стала коллективным опытом
Изображение к статье: Молодежь в Латвии все чаще заказывает сладости с наркотиками
Изображение к статье: Эстония ночью отпустила взятый штурмом банановоз с российским экипажем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Комета C/2026 A1 будет видна в небе даже днем: астрономы рассказали, когда смотреть вверх
Техно
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео