Двум компаниям — «ProMedica» и «Medserviss-M» — аннулирована аккредитация за поверхностное и формальное проведение проверок медицинского оборудования, сообщает TV3.

В телеканала оказались видеоматериалы, на которых видно, что в отдельных лечебных учреждениях ежегодные технические проверки медоборудования фактически не проводятся, а ограничиваются наклеиванием стикеров и внесением записей в документы.

Зафиксировано не менее 20 нарушений, в том числе при проверках дефибрилляторов и мониторов пациентов, где не использовались необходимые измерительные приборы и не тестировалась работа устройств.

Технические проверки медицинского оборудования должны проводиться раз в год, их выполняют аккредитованные частные компании. Инспекция здравоохранения контролирует большую часть медицинской техники, а Центр радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды — рентгеновское и лучевое терапевтическое оборудование. Аккредитацию компаниям выдаёт Латвийское национальное бюро аккредитации.

Оценив полученную информацию, 22 января Латвийское национальное бюро аккредитации аннулировало аккредитацию обеих компаний, запретив им в дальнейшем заниматься тестированием медицинского оборудования. «Medserviss-M» обжаловала решение в бюро аккредитации.

Представители компании нарушения не признают и указывают, что проведённая проверка была снята на видео незаконно.

Ответственные учреждения указывают на совместную ответственность лечебных учреждений за контроль качества получаемых услуг. Одновременно признаётся, что ресурсы государственных институций ограничены: в Инспекции здравоохранения надзором за медоборудованием занимаются лишь несколько сотрудников, а в Центре радиационной безопасности — десять инспекторов, тогда как число проверяемых устройств исчисляется тысячами.

С 2017 года не существует централизованной базы данных о медицинском оборудовании в лечебных учреждениях, что затрудняет надзор. После выявления нарушений ответственные институции обещают оценить возможные улучшения системы, однако конкретный план действий пока не разработан.