Из-за столкновения шести легковых и двух грузовых автомобилей заблокирована Кекавская окружная дорога.

В воскресенье движение по Кекавской окружной дороге заблокировано в обоих направлениях из-за крупного дорожно-транспортного происшествия, сообщает предприятие "Latvijas valsts ceļi".

Авария произошла на 18-м километре Баускского шоссе (A7) на участке Кекавской окружной дороги между Баложи и Рижской окружной дорогой. Как сообщили в Госполиции, на этом участке произошло столкновение восьми автомобилей - шести легковых и двух грузовых. В результате столкновения один грузовой автомобиль съехал в кювет.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что из перевернувшегося грузового автомобиля происходит утечка газа. На месте происшествия работают сотрудники Госполиции, ГПСС, Службы неотложной медицинской помощи и муниципальной полиции.

Движение в обоих направлениях заблокировано. Объехать место аварии можно по дороге Лапениеки-Кекава-Гуги (P137) или по другим дорогам.