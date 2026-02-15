Baltijas balss logotype
Жуть: после крупной аварии на Кекавской окружной дороге в больнице отправлены шесть человек 2 1759

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жуть: после крупной аварии на Кекавской окружной дороге в больнице отправлены шесть человек
ФОТО: LETA

В результате крупного дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло в воскресенье утром на Кекавской окружной дороге, пострадали шесть человек. Все они в стабильном состоянии доставлены в больницу, сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

На месте происшествия медики оказали помощь 16 пострадавшим, из которых шестерым потребовалась госпитализация.

Как сообщалось, авария произошла на 18-м километре Баускского шоссе (A7) на участке Кекавской окружной дороги между Баложи и Рижской окружной дорогой. Здесь столкнулись восемь автомобилей - шесть легковых и два грузовых, в том числе газовоз, который в результате ДТП съехал в кювет.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что из перевернувшегося газовоза происходит утечка газа. Участие Государственной службы охраны среды в ликвидации последствий аварии не требуется.

Очевидцы сообщают, что сегодня утром на месте аварии движение затруднял густой туман, при этом ярко светило солнце.

Движение по Кекавской окружной дороге из-за ДТП заблокировано в обоих направлениях. Объехать место аварии можно по дороге Лапениеки-Кекава-Гуги (P137) или по другим дорогам.

Для координации последствий аварии создан оперативный штаб, сообщила агентству ЛЕТА представитель ГПСС Анита Страздиня.

В его состав вошли представители ГПСС, СНМП, Госполиции, ООО "Latvijas propāna gāze", АО "Sadales tīkls", Дирекции безопасности дорожного движения, ГАО "Latvijas autoceļu uzturētājs" и муниципальной полиции. К работе на месте происшествия привлечены Национальные вооруженные силы.

Предприятие "Latvijas valsts ceļi" сообщает, что для возобновления движения, вероятно, потребуется как минимум несколько часов.

#транспорт #ДТП #туман #ГПСС
Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    16-го февраля

    Ну что защитники беспредела и оправдатели бухих за рулём, видимо опять менты виноваты, гнались за кем-то не так,или пьяных вылавливали в кустах и не уследили?

    2
    2
  • ОВ
    Оби Ван
    15-го февраля

    Так они отправлены в больницу или отравлены в больнице?

    5
    2

Видео