Эксперты по пищевой безопасности предупредили, что грязная посуда, оставленная в раковине на ночь, превращается в рассадник бактерий.

Как объяснил Daily Mail микробиолог Джейсон Тетро, влага и остатки пищи создают идеальные условия для размножения микробов, способных вызвать пищевые отравления. Что находят в кухонных раковинах

Исследование Cardiff Metropolitan University показало, что по количеству бактерий раковины «опережают» все другие поверхности на кухне. На них обитают кишечная палочка, энтеробактерии и клебсиелла, а также многие другие микроорганизмы, которые связывают с развитием пищевых отравлений разной степени тяжести.

Замачивание посуды только усугубляет ситуацию. Теплая стоячая вода ускоряет рост бактерий. Если часть скопившейся жидкости затем расплещется по кухне, то микробы легко заразят и посуду, и губки, и расположенные рядом сухие рабочие поверхности. А что, если не мочить посуду

По словам экспертов, стопка грязной посуды, оставленная возле раковины, будет не намного безопаснее. Остатки еды привлекут насекомых, которые затем окажут бактериям услугу и разнесут их не только по кухне, по и по другим уголкам дома или квартиры. Как снизить риск перекрестного заражения от посуды

Джейсон Тетро посоветовал единственный правильный способ обезопасить себя — мыть посуду сразу после использования или использовать посудомоечную машину.

Дополнительно стоит регулярно обеззараживать губки и менять их на новые, а также протирать и дезинфицировать саму раковину с помощью специальных средств или «домашних». С задачей справятся: