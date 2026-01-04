Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На какое время можно оставлять посуду в раковине без вреда для здоровья? 0 203

Дом и сад
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На какое время можно оставлять посуду в раковине без вреда для здоровья?

Привычку замачивать тарелки и оставлять их «на завтра» признали вредной.

Эксперты по пищевой безопасности предупредили, что грязная посуда, оставленная в раковине на ночь, превращается в рассадник бактерий.

Как объяснил Daily Mail микробиолог Джейсон Тетро, влага и остатки пищи создают идеальные условия для размножения микробов, способных вызвать пищевые отравления. Что находят в кухонных раковинах

Исследование Cardiff Metropolitan University показало, что по количеству бактерий раковины «опережают» все другие поверхности на кухне. На них обитают кишечная палочка, энтеробактерии и клебсиелла, а также многие другие микроорганизмы, которые связывают с развитием пищевых отравлений разной степени тяжести.

Замачивание посуды только усугубляет ситуацию. Теплая стоячая вода ускоряет рост бактерий. Если часть скопившейся жидкости затем расплещется по кухне, то микробы легко заразят и посуду, и губки, и расположенные рядом сухие рабочие поверхности. А что, если не мочить посуду

По словам экспертов, стопка грязной посуды, оставленная возле раковины, будет не намного безопаснее. Остатки еды привлекут насекомых, которые затем окажут бактериям услугу и разнесут их не только по кухне, по и по другим уголкам дома или квартиры. Как снизить риск перекрестного заражения от посуды

Джейсон Тетро посоветовал единственный правильный способ обезопасить себя — мыть посуду сразу после использования или использовать посудомоечную машину.

Дополнительно стоит регулярно обеззараживать губки и менять их на новые, а также протирать и дезинфицировать саму раковину с помощью специальных средств или «домашних». С задачей справятся:

лимонная кислота;
уксус;
сода;
горячая вода.
Читайте нас также:
#кухня #уборка #посуда #полезно знать #гигиена #микробы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пять эффективных способов применения апельсиновых корок: проверено на практике
Изображение к статье: Что делать, если замок в автомобиле замерз?
Изображение к статье: Перекись водорода: можно ли ее употреблять для профилактики болезней и как она используется на кухне
Изображение к статье: Что такое адаптогены и почему они необходимы в наше время

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Запрещено стричь и брить: брадобреи уходят в подполье
В мире
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео