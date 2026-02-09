Baltijas balss logotype
Насколько эвкалипт действительно полезен для здоровья: миф или реальность? 0 195

Дом и сад
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Насколько эвкалипт действительно полезен для здоровья: миф или реальность?

Существует мнение, что эвкалипт способен излечить практически все болезни. Однако, возможно, с этим не согласится тот, кто вынужден всю жизнь питаться исключительно листьями эвкалипта...

 

И этот самый «кто-то» — коала.

1. Коалы питаются исключительно листьями эвкалипта

Но почему так происходит? Это не связано с тем, что эвкалипт является выдающимся источником питания. На самом деле, это вынужденная адаптация. Эвкалипт — это пища, которую никто не хочет есть. Его листья жесткие, низкокалорийные и содержат множество соединений (фенольных и терпеновых), которые ядовиты для большинства млекопитающих. В осенний период в молодых побегах даже образуется синильная кислота! Таким образом, эта еда не только не полезна, но и может быть опасной.

Коалы адаптировались к этой своеобразной пище, и в их кишечнике обитают специальные бактерии, которые помогают переваривать листья эвкалипта. Однако у детенышей, которые только что перестали питаться молоком, таких бактерий нет. В переходный период они вынуждены есть (извините за неприятность!) помет матери.

2. Коалы часто болеют

К сожалению, коалы страдают от различных заболеваний: цистита, синусита и конъюнктивита. Парадоксально, но именно эти болезни люди нередко лечат с помощью эвкалиптового масла. А вот коал лечат в специализированной клинике в Австралии (The Koala Hospital) — и вряд ли с использованием эвкалипта.

Серьезной угрозой для коал является особый ретровирус (KoRV), специфичный для некоторых видов животных. Он значительно ослабляет иммунитет коал: зараженные особи погибают от инфекционных и онкологических заболеваний. Примерно 80% смертей коал в неволе связано с этим вирусом.

Кроме того, 9 из 10 коал страдают от хламидиоза.

3. Интересные факты о коалах, которые не являются медведями

3.1. Ученым давно известно, что коалы, хотя и выглядят как милые медвежата, на самом деле не являются медведями и даже не близкими их родственниками: по своей родословной они ближе к вомбатам и кенгуру.

3.2. Многие считают коал медлительными, как и ленивцев. И действительно, в среднем они могут не двигаться до 17 часов в сутки (на сон и отдых конкретная коала может потратить до 22 часов в сутки). Однако при необходимости они могут прыгать по деревьям, плавать, бегать и даже драться: матери, защищающие своих детенышей, могут быть весьма агрессивными, а молодые самцы устраивают настоящие бои, конкурируя за внимание самки.

3.3. Коалы в основном молчат, но при необходимости могут издавать грозные рычания и громкие крики.

3.4. Коалы практически не пьют: необходимую воду они получают из листьев эвкалипта или слизывая влагу со стволов деревьев.

3.5. У коал очень маленький мозг — его масса составляет всего 0,2% от массы тела. Поэтому назвать этих животных интеллектуалами сложно. Впрочем, для образа жизни, который ведет среднестатистическая коала, вряд ли требуется умение решать интегралы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

