Названы 5 продуктов, которые нужно переложить из холодильника в морозилку

Эксперты Women’s Health сообщили, что правильная заморозка не только сохраняет питательные вещества в пище, но в ряде случаев делает их более доступными для усвоения.

Как объяснила врач Джемма Стюарт, свежие овощи часто теряют витамины еще до попадания на кухню: их собирают до полного созревания и долго транспортируют. В отличие от них, продукты для заморозки заготавливают в пик зрелости.

Шпинат — яркий пример. При заморозке и последующем приготовлении снижается уровень щавелевой кислоты, мешающей усвоению кальция и железа. Это значит, что в отварном виде шпинат из морозилки может быть даже полезнее свежего. То же самое происходит с горохом, источником белка и витаминов А, С и К, ежевикой, кукурузой (в ней много витаминов группы В и антиоксиданта лютеина).

Есть и менее очевидные продукты, которым в морозилке самое место. Например, авокадо, несмотря на свою «капризность» в хранении, прекрасно чувствует себя в морозилке. Полезные жиры и клетчатка остаются при нем, зато короткий срок хранения больше не проблема.