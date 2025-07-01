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Названы 5 продуктов, которые нужно переложить из холодильника в морозилку 0 1649

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Названы 5 продуктов, которые нужно переложить из холодильника в морозилку

Замороженные овощи и фрукты не уступают по качеству свежим продуктам. Главное, правильно их сохранить.

Эксперты Women’s Health сообщили, что правильная заморозка не только сохраняет питательные вещества в пище, но в ряде случаев делает их более доступными для усвоения.

Как объяснила врач Джемма Стюарт, свежие овощи часто теряют витамины еще до попадания на кухню: их собирают до полного созревания и долго транспортируют. В отличие от них, продукты для заморозки заготавливают в пик зрелости.

Шпинат — яркий пример. При заморозке и последующем приготовлении снижается уровень щавелевой кислоты, мешающей усвоению кальция и железа. Это значит, что в отварном виде шпинат из морозилки может быть даже полезнее свежего. То же самое происходит с горохом, источником белка и витаминов А, С и К, ежевикой, кукурузой (в ней много витаминов группы В и антиоксиданта лютеина).

Есть и менее очевидные продукты, которым в морозилке самое место. Например, авокадо, несмотря на свою «капризность» в хранении, прекрасно чувствует себя в морозилке. Полезные жиры и клетчатка остаются при нем, зато короткий срок хранения больше не проблема.

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