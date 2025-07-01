Завари здоровья чашку. Врач раскрыла, чем полезны разные виды чая

В конце июня – начале июля цветет липа. Самое время заваривать липовый чай. Кому он полезен? Какие еще есть травяные и другие необычные виды чая и как они влияют на организм?

«Чай — напиток из чайных листьев, поэтому все остальное мы лишь символически называем чаем, а по сути это отвар. Его можно делать из чего угодно, — объяснила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова. — Можно использовать любые травы, кусочки фруктов, ягоды. У всех этих напитков есть одна особенность: в отличие от настоящего чая они не содержат кофеин. Соответственно, для людей, которые плохо переносят кофеин, такой чай может подойти. В зависимости от того, что заварить, получаются разные свойства и вкус. Каждый выбирает, исходя их своих предпочтений. Единственное противопоказание — аллергические реакции. Очень многие люди страдают различными поллинозами — аллергией на пыльцу растений. В этом случае к напиткам из трав надо относиться очень осторожно. Если вы никогда раньше не пили какой-то чай, попробуйте один-два глотка. Если аллергии нет, можно пить».

Врач обращает внимание на то, что важно пить чай без сахара, меда, других сладких добавок. Сахар нивелирует вкус чая. Лучше приучить себя к натуральному вкусу напитка и наслаждаться вкусом чая, а не сахара.

Травяной, фруктовый или ягодный отвар — прекрасный способ восполнить потери жидкости в жару, а также источник витаминов и микроэлементов, антиоксидантов. И уж точно это намного более полезная замена сладкой газировке.

Врач рассказала, чем могут быть полезны разные виды чая.

Липовый чай

Традиционно в народной медицине используется как жаропонижающее за счет того, что в цветах липы содержатся различные флавоноиды (растительные антиоксиданты), органические кислоты, витамины, минеральные вещества. Плюс сама по себе жидкость, которую мы употребляем в большом количестве, снижает интоксикацию, заставляет немножко пропотеть (если пить этот чай в горячем виде). Благодаря этому снижается температура тела.

Ромашковый чай

Тоже широко используется в народной медицине как противовоспалительное средство, потому что в состав ромашки входят флавоноиды, органические кислоты, которые обладают противовоспалительным действием, витамины, минеральные вещества. Ромашковый чай предпочитают те, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как он несколько снижает воспалительную симптоматику. Поэтому показан при обострении гастритов, колитов.

Кстати, то же относится к календуле. Ее можно заваривать и пить, применять как наружное средство при воспалительных заболеваниях кожи.

Чай с мятой

Мята обладает свойством несколько снимать спазмы. В случае гастрита, дуоденита такой чай будет полезен, так как окажет мягкое спазмолитическое действие. Поэтому многие люди с такими заболеваниями очень любят мяту добавлять в различные отвары. Кроме того, мята обладает успокаивающим, расслабляющим действием. Хорошо выпить чай с мятой перед сном, чтобы расслабиться и хорошо заснуть.

Иван-чай (кипрей)

Сегодня многие отказываются от традиционного чая и начинают употреблять кипрей. Действительно, русский народ раньше чая не знал, а когда только появился китайский чай, он был очень дорогим. Поэтому использовали иван-чай. Листочки собирали, сушили, ферментировали. На вкус кипрей на самом деле напоминает традиционный черный чай, имеет приятный вкус и аромат. Кипрей богат эфирными маслами, обладает противовоспалительным действием. С одной стороны, он бодрит — есть у него небольшой тонизирующий эффект. Однако можно его пить и перед сном, он поможет успокоиться. Выраженного возбуждающего действия, в отличие от обычного черного чая, кипрей не вызывает.

Душица, чабрец

Есть множество различных трав, их комбинаций, которые добавляются в чай. Они обладают приятным вкусом, небольшим стимулирующим действием, являются источниками антиоксидантов. Выбирать нужно на свой вкус.

Каркаде (красный чай)

Представляет собой отвар цветов гибискуса. Цветы богаты антоцианами, которые и придают напитку красный цвет. Также в нем содержится некоторое количество витамина С, за счет чего возникает кисловатый привкус. Для жаркой погоды — прекрасный вариант охлаждающего, освежающего напитка и в горячем, и в холодном виде.

Ягодный и фруктовый чай

Можно использовать различные ягоды, чтобы заваривать. Облепиха, брусника, клюква, черная смородина, малина, клубника — что именно добавить в чай, зависит только от вашей фантазии и вкусовых предпочтений. Можно сочетать их с лимоном, апельсином, имбирем и т. д. Получаются приятные напитки, которые зимой согревают, а летом хорошо утоляют жажду.

Матча

Это зеленый чай, но необычный. Технология его изготовления имеет особенности. Чайный куст укрывается, чтобы не допустить попадания солнечных лучей и таким образом стимулировать образование большего количества хлорофилла — зеленого пигмента, который является мощным антиоксидантом. Кроме того, благодаря такой технологии в чайных листьях накапливаются различные аминокислоты — так растение пытается справиться со стрессом из-за нехватки солнца.

Далее самые нежные, еще не раскрывшиеся чайные листочки собирают, высушивают в тени, измельчают и превращают в порошок. Этот порошок потом заваривают, причем не традиционным способом, как мы привыкли просто заливать чай кипятком, а специальным образом взбивают, и получается необычная ярко зеленая пенка. Поскольку данный чай никакой ферментации не подвергается, считается, что он более насыщен витаминами и антиоксидантами. Вкус — травяной, горьковатый — на любителя.

Улун

Чай средней ферментации, который не относится ни к зеленому, ни к черному (что-то среднее между ними). Считается, что он содержит больше витаминов и антиоксидантов, чем черный чай, поскольку меньше подвергается ферментации. Но при этом имеет более насыщенный вкус и аромат, так как прошел определенный этап ферментации (в отличие от зеленого чая).