Как превратить косточку авокадо в натуральный краситель

Для тех, кто любит окрашивать ткани или пряжу натуральными красителями (луковой шелухой, ревенем, чайными листьями или кофе), косточки авокадо станут приятной находкой. Такое окрашивание не разочарует любителей пастельных, благородных тонов в стиле винтаж. Сам процесс прост, а результат на удивление прекрасен!

Одна из волшебных особенностей авокадо — его косточки содержат танины, которые фиксируют стойкость натуральной краски и надолго связывают ее с волокнами, например, хлопка.

Глубина цвета зависит от того, сколько красителя используется и как долго ткань остается в красящем растворе. На 400 г ткани или пряжи нужно 4–5 косточек авокадо. Чем больше косточек, тем более насыщенный и глубокий цвет получается. Косточками авокадо можно окрашивать не только хлопок, но и кружева, тюль, лен.

Предварительно постирайте и замочите ткань или пряжу в теплой воде. Она должна быть чистой, чтобы ничто не мешало контакту с красителем. Материал можно оставить на ночь, чтобы краска лучше впиталась. Прополоскайте ткань и держите ее влажной до самого конца окрашивания.

Наполните емкость для окрашивания достаточным количеством воды, чтобы потом полностью покрыть подготовленную ткань или пряжу. Должно еще оставаться достаточно места для свободного перемещения ткани или пряжи в емкости.

Аккуратно промойте косточки авокадо, удалив любые кусочки мякоти, которые могли к ней прилипнуть.

Переложите целые косточки в емкость; чем больше косточек, тем темнее цвет. Доведите воду до слабого кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь до минимума. Кипятите воду на слабом огне до тех пор, пока косточки авокадо не начнут окрашивать ее в розовый, а затем в темно-бордовый цвет. На это может уйти 20-40 минут, чтобы изменение цвета воды стало заметно.

Пока красящий раствор еще кипит, опустите в него ткань или пряжу. Кипятите на огне 1–2 часа (все зависит от деликатности ткани или состава пряжи). Затем снимите емкость с огня и оставьте настаиваться на ночь (минимум на 6–8 часов). Чем дольше ткань будет пропитываться красителем, тем ярче будут розовые оттенки.

Когда материал достигнет желаемого оттенка, выньте его из емкости с красителем.

Прополощите в теплой или прохладной воде с мягким мылом для ткани и повесьте сушиться. Все!

СОВЕТ. Получившийся краситель можно использовать в течение пары дней, после чего жидкость начнет густеть и покрываться плесенью. Дольше ее можно хранить в холодильнике, но обычно краску используют единовременно, а потом выливают.