Какие сыры вызывают кошмары — ученые предупредили о последствиях

Всего 30 г сыра перед сном могут обернуться тревожными снами и недосыпом.

Эксперимент с участием 30 добровольцев выявил неожиданную связь между употреблением сыра вечером и качеством сна. По данным Daily Mail, у 93% участников после вечерней порции сыра отмечались ночные кошмары. Кроме того, испытуемые спали в среднем на час меньше, чем обычно.

Самым «кошмарогенным» признан сыр бри — 68% испытуемых жаловались на тяжелые сны именно после него. Следом идут стилтон (63%) и чеддер (56%). Даже моцарелла у 40% спровоцировала тревожные образы во сне.

Почему это происходит? По словам диетолога Эми Александр, сыры богаты триптофаном, аминокислотой, влияющей на уровень серотонина и мелатонина. И хотя обычно триптофан ассоциируют с расслаблением, его взаимодействие с жирами и белками в сыре может внезапно «перегрузить» мозг.