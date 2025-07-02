Baltijas balss logotype

Какие сыры вызывают кошмары — ученые предупредили о последствиях 1 522

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Какие сыры вызывают кошмары — ученые предупредили о последствиях
ФОТО: pixabay

Всего 30 г сыра перед сном могут обернуться тревожными снами и недосыпом.

Эксперимент с участием 30 добровольцев выявил неожиданную связь между употреблением сыра вечером и качеством сна. По данным Daily Mail, у 93% участников после вечерней порции сыра отмечались ночные кошмары. Кроме того, испытуемые спали в среднем на час меньше, чем обычно.

Самым «кошмарогенным» признан сыр бри — 68% испытуемых жаловались на тяжелые сны именно после него. Следом идут стилтон (63%) и чеддер (56%). Даже моцарелла у 40% спровоцировала тревожные образы во сне.

Почему это происходит? По словам диетолога Эми Александр, сыры богаты триптофаном, аминокислотой, влияющей на уровень серотонина и мелатонина. И хотя обычно триптофан ассоциируют с расслаблением, его взаимодействие с жирами и белками в сыре может внезапно «перегрузить» мозг.

Читайте нас также:
#полезно знать
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    2-го июля

    сыр сейчас столько стоит , что на кошмары не грозят !!!!

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Мятный чай улучшает память и внимание: есть научное подтверждение
Мятный чай улучшает память и внимание: есть научное подтверждение
Яичница станет вкуснее в сотню раз — добавьте лишь один ингредиент
Яичница станет вкуснее в сотню раз — добавьте лишь один ингредиент
Можно ли есть молодой картофель вместе с кожурой?
Можно ли есть молодой картофель вместе с кожурой?
Чем богата ягода малина
Чем богата ягода малина
Диетолог назвала необычный вид зелени для похудения
Диетолог назвала необычный вид зелени для похудения 598
Новый день — новая заварка: почему опасно пить «вчерашний» чай
Новый день — новая заварка: почему опасно пить «вчерашний» чай 1 930
Растворимый кофе может повышать риск возрастной макулярной дегенерации — исследование
Растворимый кофе может повышать риск возрастной макулярной дегенерации — исследование 629
Названы 2 самых полезных сыра по версии технолога
Названы 2 самых полезных сыра по версии технолога 1310

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 12
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 30
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 57
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 73
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 77
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 65
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 12
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 30
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео