Можно ли обрабатывать фрукты антисептиком, если не получается их помыть?

Летом постоянно покупаю на рынках фрукты, иногда их хочется сразу же попробовать. Но вот вода, чтобы помыть продукты, под рукой есть не всегда. Подруга посоветовала обрабатывать фрукты антисептиком. Это не опасно для здоровья?

Может быть опасно.

«Антисептики, предназначенные для обработки рук или поверхностей, могут содержать вредные химические вещества, которые не предназначены для употребления внутрь, - предупреждает эпидемиолог Татьяна СТЕЛЬМАХ. - Средство может впитаться в кожуру фруктов и при попадании в организм вызвать отравление или другие негативные последствия. Кроме того, использование антисептика способно разрушить структуру фруктов и повлиять на их вкус и текстуру.

Перед употреблением фрукты лучше всего просто тщательно промыть проточной водой, не используя при этом антисептики, мыло или другие моющие средства».