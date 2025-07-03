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Как обычный чай довел мужчину до облысения 0 669

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Как обычный чай довел мужчину до облысения

Любимый миллионами напиток оказался не таким уж безобидным.

Мужчина поделился в социальных сетях историей о том, как начал стремительно терять волосы, несмотря на молодой возраст и здоровый образ жизни. По словам автора, он выпивал около 2 л чая ежедневно. Именно этот, казалось бы, безвредный ритуал стал причиной всех проблем.

Врачи разводили руками: анализы в норме, вредных привычек нет, гормональный фон без отклонений. Разгадка пришла неожиданно — гастроэнтеролог выяснил, что избыток чая нарушает усвоение железа из пищи. Особенно это касается черного и зеленого чая, содержащих дубильные вещества (танины), которые связывают железо в желудке и не дают ему всасываться. А недостаток железа — одна из частых причин анемии и диффузного выпадения волос у мужчин и женщин.

«Я коллекционирую кружки Starbucks из путешествий. Другой посуды для чая дома нет. Проблема в том, что кружки эти огромные — больше 400 мл. Поэтому и чая, как выяснилось, я потребляю в два раза больше, чем приличные люди с английскими чайными чашками», — признался автор.

Чай богат антиоксидантами и действительно может быть полезен, если им не злоупотреблять. Но в объемах от 1,5 до 2 литра в день даже целебный напиток становится вредным. Особенно важно это понимать тем, кто уже столкнулся с пониженным уровнем ферритина.

Теперь мужчине придется отказаться от крепких сортов чая и перейти на травяные и фруктовые настои. В будущем волосы, с большой вероятностью, снова станут густыми и здоровыми.

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