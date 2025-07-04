Диетолог порекомендовала альтернативу кофе — для лучших фокусировки и сна

Матча представляет собой порошкообразный зеленый чай, используемый в японских чайных церемониях с 7-го века. Напиток ярко-зеленого цвета оказывает противовоспалительный и антиоксидантный эффект.

Как сказала эксперт, в нем больше кофеина, нежели в зеленом чае, однако меньше по сравнению с кофе. В 250 мл матчи приблизительно 38–89 мг кофеина, а в аналогичном объеме кофе содержится 100–120 мг.

Если человек тревожен, раздражителен, имеет проблемы со сном и повышенный пульс после кофе, имеет смысл заменить его матчей. Благодаря комбинации кофеина с L-теанином она повышает фокусировку внимания, проясняет ум, а также дарит ощущение спокойствия и безмятежности, пояснила эксперт.

Тем же, кто нормально переносит кофе, нет необходимости искать ему альтернативу. На данный момент отсутствуют исследования, доказывающие, что матча полезнее кофе, подытожила диетолог.