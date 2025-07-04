Как сказал специалист, в состав свежих фруктов входят лимонная, винная, яблочная кислоты, меняющие кислотность среды в желудочно-кишечном тракте, что влияет на эффект лекарств. Как демонстрируют многочисленные исследования, кислые фруктовые соки уменьшают действенность антацидов.

К тому же в цитрусовых содержатся фуранокумарины, меняющие метаболизм медикаментов. По словам доктора, это чревато передозировкой или сведением эффекта лекарства на нет.

Как заметил фармаколог, стакан грейпфрутового сока способен спровоцировать эффект, который держится до 3 дней. Кроме того, высокая концентрация фруктозы, свойственная летним фруктам, дополнительно нагружает ЖКТ, подытожил эксперт.