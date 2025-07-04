Почему кофе нужно запивать водой — ответ не так очевиден

Если вы не можете представить утро без чашки кофе, то попробуйте сделать напиток не только вкуснее, но и полезнее. Все, что нужно — подать к кофе стакан обычной воды.

Многие думают, что кофе вреден для сердца, но современные кардиологи утверждают обратное. Если выпивать 2–3 чашки натурального кофе без сахара и сливок, то организм скажет «спасибо». Вместо растворимого кофе рекомендуется брать молотый. В растворимом много теобромина и почти нет кофеина, а это значит, что вместо бодрости вы рискуете почувствовать сонливость.

Почему к кофе стоит всегда подавать воду? Вода очищает вкусовые рецепторы, усиливая аромат и вкус самого напитка. Кроме того, она помогает защитить зубную эмаль от окрашивания.

Также кофе обладает мочегонным эффектом, и запивая его водой, вы предотвращаете обезвоживание. Есть и четвертый аргумент — вода снижает риск скачков давления, особенно у людей с гипертонией.

Так что не воспринимайте стакан воды к эспрессо в кофейне за знак внимания. Это продуманный шаг, помогающий наслаждаться напитком и заботиться о себе. Стоит взять на заметку!