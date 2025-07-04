Стало известно, почему молодой картофель и полезнее, и вреднее «старого»

Летом на стол все чаще попадает молодой картофель. У этого сезонного продукта есть как полезные, так и спорные стороны.

Главное отличие молодого картофеля в том, что крахмал в нем еще не сформировался полностью.

В результате он легче переваривается и обладает более мягким вкусом. Кроме того, в свежесобранных клубнях особенно много витаминов и минералов, включая витамин C (его втрое больше, чем в старом картофеле), витамин B6, калий, а также йод, магний, кальций и марганец. Они укрепляют иммунитет, поддерживают нервную систему, улучшают состояние кожи, ногтей и зубов.

В кожуре сосредоточена большая часть клетчатки и микроэлементов, поэтому молодые клубни лучше всего запекать целиком или варить, не очищая.

Несмотря на пользу, людям с диабетом есть картошку на постоянной основе не рекомендуется. А еще лучше брать овощи только у надежных поставщиков, ведь в раннем урожае могут содержаться нитраты. В среднем взрослому человеку можно съедать 4–8 клубней в день, в зависимости от размера и способа приготовления.