Диетолог: Зимой почти все испытывают нехватку этих витаминов 0 122

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог: Зимой почти все испытывают нехватку этих витаминов

Диетолог Анастасия Анохина рассказала о четырех витаминах, дефицит которых зимой ощущают практически все.

 

«Зимой наш рацион претерпевает изменения: сезонные овощи и фрукты исчезают, и мы начинаем тянуться к горячей, жирной и сытной пище. Это может привести к дефициту витаминов, макро- и микроэлементов», — отметила врач Анастасия Анохина.

По словам специалиста, нехватка витамина D и ряда других витаминов зимой затрагивает всех людей, сообщает med2.

Витамин D. Этот витамин вырабатывается организмом под воздействием солнечного света на кожу. Недостаток солнечного света зимой является основной причиной дефицита витамина D. Для восполнения его уровня в крови можно использовать препараты, но перед их применением стоит проконсультироваться с врачом.

Продукты, содержащие витамин D: главными источниками являются продукты животного происхождения — жирная рыба, икра, яичные желтки и молочные изделия.

Признаки нехватки витамина D:

* мышечная слабость, судороги;

* частые простуды;

* перепады настроения, раздражительность и угнетенность;

* плохое состояние зубов;

* снижение аппетита.

Витамин С. Нехватка этого витамина зимой объясняется отсутствием свежих растительных продуктов.

Продукты с витамином С: шиповник в любом виде, цитрусовые, капуста, болгарский перец и киви.

Симптомы дефицита витамина С:

* повышенная усталость;

* депрессивные состояния;

* проблемы с соединительной тканью (гингивит, петехии, высыпания, внутренние кровотечения, плохое заживление ран).

Витамины группы В. Их нехватка часто связана с несбалансированным питанием, но также может быть вызвана заболеваниями, которые мешают организму усваивать эти витамины из пищи.

Продукты, содержащие витамины группы В: рыба, грибы, крупы, изделия из цельнозерновой муки, дрожжи и мясо.

Симптомы дефицита витаминов группы В:

* внезапная бессонница без стресса;

* резкие перепады настроения, вспыльчивость;

* ухудшение памяти;

* головные боли;

* повышенная утомляемость.

Витамин А (ретинол). Нехватка этого витамина связана с недостаточным его содержанием в пище, а также с нарушениями всасывания или заболеваниями печени.

Продукты с витамином А: яйца, тыква, хурма и морковь. Растительные источники витамина лучше усваиваются в сочетании с растительным маслом.

Симптомы дефицита витамина А:

* повышенная сухость кожи;

* проблемы с волосами: ломкость и выпадение;

* заболевания глаз, куриная слепота (снижение зрения в темноте);

* диарея, развитие гастрита;

* у детей — замедление физического и интеллектуального развития.

