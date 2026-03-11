А вы не обнаглели?! У латвийцев возникли вопросы к торговцам топливом 2 2798

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: А вы не обнаглели?! У латвийцев возникли вопросы к торговцам топливом

Центр защиты прав потребителей обещает взять заправки под контроль.

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) сообщает, что получил вопросы жителей и опасения по поводу наблюдавшегося в последнее время роста цен на топливо.

Рост геополитической напряженности последней недели на Ближнем Востоке вызвал реакцию как на нефтяном, так и на газовом рынках, которая моментально и вызвала резкий рост цен на топливо на АЗС (АЗС). Чтобы обеспечить прозрачность и защиту интересов потребителей, ЦЗПП будет активно следить за ситуацией на рынке, проводя разного рода мониторинг и контроль цен крупнейших розничных торговцев топливом.

ЦЗПП призывает участников рынка соблюдать принципы честной коммерческой практики и не использовать геополитические события для повышения цен, а также разъяснять потребителям обоснованность изменения цен.

Чтобы выбрать наиболее выгодного для себя торговца топливои, ЦЗПП рекомендует:

• Сравните цены на топливо на различных АЗС и у разных торговцев, информация доступна на сайтах торговцев.

• Используйте средства для сравнения цен на топливо/сайты, например, www.kurliet.lv.

• Выбирайте самое дешевое и подходящее, сравнивая конечные цены с подходящими скидками лояльности и другими скидками.

ЦЗПП призывает потребителей продолжать сообщать о подозрительных и, казалось бы, необоснованных скачках цен, и сообщать на электронную почту [email protected] или позвонив по номеру телефона 65452554.

Автор - Абик Элкин
