Существует множество продуктов, которые не только защищают от нейродегенеративных заболеваний, но и способствуют улучшению памяти. Ученые разработали полноценный рацион на основе этих продуктов.

С каждым годом растет количество людей, страдающих от деменции по всему миру. Заболевание становится все более распространенным среди молодежи. Ранее считалось, что слабоумие затрагивает людей старше 60 лет, однако сейчас врачи фиксируют случаи деменции у лиц младше 40 лет, сообщает Doctorpiter.

Одной из наиболее распространенных форм старческого слабоумия является болезнь Альцгеймера. При этом заболевании происходит постепенное разрушение нейронов. Причины этого процесса до сих пор не установлены. Исследования показали, что у людей с болезнью Альцгеймера наблюдается дефицит ацетилхолина — важного нейротрансмиттера. Также в мозгу обнаруживаются белки, способствующие гибели клеток.

Ученые из Гарвардского университета решили выяснить, какие продукты могут способствовать «укреплению» мозга, защищая его от разрушительных процессов. Для этого эксперты проанализировали множество научных работ и специализированной литературы, акцентируя внимание на составе продуктов и их влиянии на нервную систему.

В результате анализа исследователи составили список самых полезных для мозга продуктов:

* ежевика и красный виноград;

* кофе;

* жирная рыба;

* овощи и фрукты всех цветов: желтые, оранжевые, красные, фиолетовые и зеленые;

* чеснок;

* бобовые;

* оливковое масло;

* орехи: миндаль, фундук и грецкие;

* специи: корица, имбирь, шафран, куркума;

* крестоцветные овощи (капуста);

* листовая зелень;

* цельнозерновые продукты.

Наиболее вредные для мозга продукты включают сахар, колбасы, сосиски, фастфуд, чипсы и другие соленые закуски, газированные напитки, алкоголь, а также чрезмерное количество красного мяса (рекомендуется употреблять не чаще 2-3 раз в неделю).

Тем не менее, ученые не ограничились лишь составлением списка полезных продуктов. Учитывая все эти компоненты, а также потребности организма в белках, жирах и углеводах, они разработали меню для поддержания крепкой памяти и здоровья мозга.

Завтрак

На завтрак рекомендуется омлет с красным болгарским перцем, шпинатом и помидорами. Можно добавить приправы — куркуму или шафран. Из напитков лучше выбрать черный кофе без добавок — это не только поднимет настроение, но и поможет мозгу работать эффективнее.

Через несколько часов можно перекусить натуральным греческим йогуртом с добавлением горсти ягод или орехов.

Обед

На обед лучше всего употреблять жирную рыбу: она отлично насыщает, не вредит фигуре и является прекрасным источником полезных витаминов и минералов. В качестве гарнира можно выбрать бобовые или овощи — на ваш вкус. Не забывайте о цельнозерновых продуктах, например, о кусочке хлеба для сытости.

Также эксперты рекомендуют попробовать вкусный и полезный вальдорфский салат.

Для его приготовления понадобятся:

* кислые яблоки;

* виноград;

* грецкий орех;

* листовая зелень;

* сельдерей.

Яблоки нарежьте соломкой, нашинкуйте зелень и сельдерей, добавьте виноград и орехи. Заправить можно лимонным соком или оливковым маслом. Некоторые добавляют в блюдо черный перец.

Ужин

Идеальным ужином станет овощное карри. Для его приготовления можно использовать практически все, что найдется в холодильнике:

* кабачки;

* цветную капусту и брокколи;

* морковь;

* картофель;

* спаржевую фасоль;

* нут.

Карри получается достаточно острым, так как традиционно в него добавляют смесь перцев, поэтому будьте осторожны, если заказываете его в ресторане. Смягчить остроту поможет кокосовое молоко, добавляемое в конце приготовления, которое также придаст блюду приятный сливочный вкус.

Если вы готовите карри самостоятельно, вместо острых приправ можно использовать корицу и имбирь. Также старайтесь добавлять больше помидоров и чеснока. Для большей сытости подойдет бурый рис.