Газ для Европы сильно подорожал

ICE: цена на газ в Европе выросла до 516 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены в Европе на фьючерсные поставки газа выросли до 516 долларов за тысячу кубометров. Соответствующие данные размещены на лондонской бирже ICE.

Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. 15 ноября Фьючерсы на поставку газа в декабре по индексу голландского хаба TTF превысили отметку в 500 долларов впервые с декабря 2023 года.

Ранее в России заявили, что поставки отечественного сжиженного природного газа (СПГ), от которых Европа не отказывалась, продолжат расти до конца года в связи с опасениями прекращения транзита топлива через Украину.

В свою очередь западные трейдеры и аналитики помимо указанной ситуации с транзитом связывают основные риски возникновения проблем с поставками газа с ростом цен на СПГ из-за ограниченного предложения и эскалации на Ближнем Востоке.