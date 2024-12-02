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Вместо девяти теперь 33 сотрудника займутся привлечением инвестиций в Латвию 3

Бизнес
Дата публикации: 02.12.2024
BB.LV
Вместо девяти теперь 33 сотрудника займутся привлечением инвестиций в Латвию
ФОТО: LETA

В Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР) значительно увеличивается количество сотрудников, занимающихся привлечением инвестиций: если раньше их было девять, то теперь будет 33, сообщила в интервью агентству LETA директор ЛАИР Иева Ягере.

Каждому проекту будет назначен персональный менеджер по работе с клиентами. Кроме того, ЛАИР будет активно искать возможности по всему миру, которые соответствуют потребностям Латвии и приоритетам отраслей, обозначенным в Стратегии умной специализации Латвии. К ним относятся биоэкономика, требующая высоких знаний, биомедицина, медицинские технологии, фармацевтика, фотоника, умные материалы, технологии и инженерные системы, умная энергетика и мобильность, а также информационные и коммуникационные технологии.

Ягере подчеркнула, что основной акцент ЛАИР будет сделан на инвестициях и экспорте. Ранее агентство больше функционировало как маркетинговое агентство Латвии, сосредотачиваясь на процессе, а не на результате.

«В рамках реорганизации, в ходе которой полностью меняется структура организации и обязанности сотрудников, работа каждого сотрудника, взаимодействующего с клиентами, будет оцениваться по результатам», — отметила Ягере.

Это нововведение будет касаться как зарубежных представительств (в настоящее время их 22), так и 25 региональных представительств в Латвии.

Региональные представительства ЛАИР теперь не будут заниматься только программами инкубации, но также обеспечат представительство агентства в вопросах инвестиций и экспорта, предоставляя необходимую поддержку предпринимателям и инвесторам в регионах. Будет усовершенствована модель сотрудничества между Ригой, зарубежными представительствами и региональными офисами.

При этом Ягере заверила, что все направления, которыми занималось агентство ранее, будут продолжены.

«Мы продолжим работу над имиджем страны, туристическими активностями и программами инкубации», — подчеркнула директор ЛАИР, добавив, что каждая деятельность будет оцениваться с точки зрения её полезности и добавленной ценности.

Планируется также создать департамент цифровизации и анализа данных, основной задачей которого станет сбор данных для разработки новых программ на основе тщательного анализа.

«Наша цель — опираться на данные, чтобы убедиться, что компании, участвовавшие в определенной выставке, существенно увеличили экспорт или приобрели множество новых партнеров. В таких случаях мы обязательно будем участвовать в этих выставках в будущем», — пояснила Ягере.

#инвестиции
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29

Комментарии (3)

  • JB
    Janis Berzin
    2-го декабря

    Пустопорожнее словоблудие и толпа дармоедов, за счёт госбюджета, в Латвийском агентстве инвестиций и развития не привлекут судя толпы капиталистов, желающих вложить сюда капиталы. Это можно сделать только при наличие дешёвых, квалифицированных работников, желающих работать за миску риса, дешёвых природных ресурсах, электроэнергии, отсутствии налогов и т.д.- всё то что, повышает норму прибыли для вкладываемого капитала. У КНР 80-х годов это было, а у ЛР 2024-го года это есть?

    48
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го декабря

    Нужно ещё в 100500 раз больше. Тогда от толп бизнесов и от лавин инвестиций будет не отмахаться. Сам Маск на коленях приползёт рыдая с флешкой в зубах, где будут все его криптокошельки, умоляя вложиться и существовать предприятиям хотя бы на месте бывшего цементного завода в кудре.💪 О, как мы мощны и привлекательны...

    59
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го декабря

    Сарказм. Так уже давно не только не смешно, но уже даже не печально. Есть искреннее желание разнести в пух и прах это уродство.

    60
    2

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