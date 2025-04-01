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В новый список миллиардеров Forbes попал один гражданин Латвии 2 7141

Бизнес
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
На фото: обложка журнала Forbes USA, в котором представлен топ богатейших людей мира.

На фото: обложка журнала Forbes USA, в котором представлен топ богатейших людей мира.

Латвия представлена в списке богатейших людей планеты одним человеком. От Литвы и Эстонии нет никого.

Forbes USA опубликовал 39-й глобальный рейтинг долларовых миллиардеров. Лидер рейтинга самых богатых миллиардеров мира —Илон Маск. Он стоит 342 млрд евро.

Пока политики жалуются на то, что стабильности в мире нет, бизнесмены обогащаются. Так, совокупное состояние миллиардеров за год увеличилось — с 14,2 трлн долларов в прошлом году до 16,090 трлн долларов в 2025 году.

70-летний гражданин Латвии Петр Авен (он же Петерс Авенс) с 4,7 млрд. долларов США расположился на 787-месте. За год его состояние увеличилось на 400 млн долларов.

Кстати, латвийский банкир Авен лишь не намного беднее американского президента Трампа, стоимость активов которого составляет 5,1 млрд долларов США.

Вот, что Forbes пишет про гражданина ЛР

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Петр Авен является совладельцем Альфа-Банка и LetterOne.

Авен и его партнеры попали под санкции ЕС и Великобритании в феврале и марте 2022 года; в марте того же года он покинул совет директоров LetterOne.

Он вырос в Москве, окончил Московский государственный университет и работал в Институте системных исследований Академии наук СССР.

В 1989 году Авен начал работать в Министерстве иностранных дел, а через два года был назначен министром внешнеэкономических связей при Путине.

С 1994 по 2011 год Авен занимал пост президента крупнейшего частного банка России — Альфа-Банка, который попал под санкции в апреле 2022 года.

Авен и латышский язык

Как сообщал bb.lv, латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело расследование, в рамках которого выяснялось, было ли присвоенное в 2016 году Авену гражданство оформлено за взятку.

Как свидетельствует заключение БПБК, Авен в ноябре 2015 года пытался сдать экзамен на знания латышского языка, но провалил его. Экзаменационная комиссия заключила, что знания языка Авенса являются недостаточными и ответы на латышском языке даже непонятны.

Всего несколько месяцев спустя второй экзамен оказался успешным. Подозрительно?

Расследование БПБК также показало, что Авен нетипично быстро стал обладателем новенького паспорта Латвии и ИД-карты – эти документы были получены в течение 1 часа и 18 минут после официального принятия решения о признании его гражданином Латвийской Республики.

Как бы то ни было, гражданство Латвийской Республики у Петра Авена отбирать не стали. А значит они имеет право гордо представлять республику в списке миллиардеров.

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#петр авен #миллиардеры
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Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    2-го апреля

    Со зрением проблемы или буквы знакомые не нашёл? У него паспорт гражданина Латвии, этим всё сказано какая разница еврей он да хоть американец. Если ты Саша Иванов, то в паспорте Латвии, ты будешь Aleksandrs Ivanovs, вот и вся проблема..Не понимаю, зачем этот бред писать.

    39
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  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го апреля

    Как это еврей Петр Авен, вдруг стал Петерис. Авенс?

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