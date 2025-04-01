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Это неслыханно! - Латвийские рестораны против праздничных и выходных дней 1 1917

Бизнес
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Это неслыханно! - Латвийские рестораны против праздничных и выходных дней

Ассоциация ресторанов Латвии обратилась к фракциям Сейма и ответственным комитетам с призывом сократить количество установленных в стране государственных праздников или не признавать отдельные государственные праздники таковыми с точки зрения заработной платы, сообщает агентство LETA.

Ассоциация подчеркивает, что текущая ситуация существенно влияет на финансовую устойчивость предприятий гостиничного бизнеса.

По мнению представителей ассоциации, в Латвии сравнительно много государственных праздников, что означает для работодателей двойные затраты на рабочую силу. Эта ситуация в основном затрагивает рестораны, кафе, гостиницы и другие предприятия сферы гостеприимства.

Ассоциация также добавляет, что случаи, когда праздничные дни приходятся на воскресенье и у большинства жителей выходной, особенно проблематичны, но для предприятий сферы гостеприимства это означает существенное увеличение расходов. Например, День матери и День Святой Троицы отмечаются в воскресные дни, и хотя общество не воспринимает их как особые национальные праздники, они создают дополнительные расходы для компаний — до 1000 евро в день.

Президент Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис считает, что такая ситуация негативно влияет не только на предпринимателей, но и на клиентов, поскольку многие предприятия вынуждены либо закрываться, либо сокращать численность сотрудников.

«Особенно сложная ситуация складывается для тех предпринимателей, которые работают честно и платят все налоги, поскольку двойное налогообложение применяется и к зарплатам, выплачиваемым в праздничные дни», — говорит Ензис.

В связи с этим ассоциация призывает Сейм и правительство пересмотреть политику в отношении государственных праздников, возможно, сократив их количество или не признавая некоторые дни государственными праздниками с точки зрения оплаты труда. Ассоциация также призывает к обсуждению возможных механизмов компенсации для компаний с целью снижения финансового бремени, возникающего в результате праздников.

В письме ассоциация выражает готовность встретиться с депутатами Сейма для более подробного разъяснения ситуации и поиска решений, приемлемых как для предпринимателей, так и для общества в целом.

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#зарплаты #рестораны
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Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    2-го апреля

    Так примите закон- вообще не платить людям.....!!!!!! Вы и так на краю краха, а эта инициатива , вам реально поможит... В общую копилку😉😂😂😂

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