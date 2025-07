Your browser does not support the video tag.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 892‑ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард отличился во втором периоде матча против «Каролины». Овечкину осталось забить три гола, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф у россиянина 964 гола в НХЛ, по этому показателю он тоже идет вторым после Гретцки (1016). В текущем сезоне российский нападающий набрал 66 (39+27) очков в 59 встречах. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала обновленный прогноз по дате, когда российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. В матче против «Каролины» (1:5) Овечкин забросил свою 892‑ю шайбу. На счету Уэйна Гретцки 894 гола. Средняя результативность Овечкина в этом сезоне составляет 0,66 гола за матч. Если 39‑летний россиянин сохранит такой темп, то превзойдет достижение Гретцки 13 апреля в домашнем матче с «Коламбусом». Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей