Форвард отличился во втором периоде матча против «Каролины».

Овечкину осталось забить три гола, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф у россиянина 964 гола в НХЛ, по этому показателю он тоже идет вторым после Гретцки (1016).

В текущем сезоне российский нападающий набрал 66 (39+27) очков в 59 встречах.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала обновленный прогноз по дате, когда российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

В матче против «Каролины» (1:5) Овечкин забросил свою 892‑ю шайбу. На счету Уэйна Гретцки 894 гола.

Средняя результативность Овечкина в этом сезоне составляет 0,66 гола за матч. Если 39‑летний россиянин сохранит такой темп, то превзойдет достижение Гретцки 13 апреля в домашнем матче с «Коламбусом».