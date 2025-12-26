В этом году отрасль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в Латвии продемонстрировала умеренный рост, который был медленнее, чем в предыдущие годы, главным образом из-за геополитических рисков и осторожности в Балтийском регионе, сообщила агентству LETA президент Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий (ЛАИКТ / LIKTA) Сигне Балиня, пишет LETA.

Она отметила, что в этом году в отрасли особенно следует подчеркнуть развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и создание связанной с ними инфраструктуры, при этом государственное управление Латвии сохраняет консервативный подход и внедряет решения ИИ минимально. Хотя по показателям цифровизации Латвия по-прежнему опережает многие западные страны, 2026 год должен стать переломным моментом для более широкого внедрения ИИ, чтобы государственное управление стало более эффективным.

Балиня указала, что на европейском уровне продолжаются активности по укреплению суверенитета данных и ИКТ, в том числе за счет активизации программы IPCEI, которая объединяет крупные отраслевые компании и исследовательские центры для разработки инновационных решений в таких сферах, как облачные вычисления, микроэлектроника, энергетика, здравоохранение и искусственный интеллект.

Ссылаясь на данные Центрального статистического управления, Балиня отметила, что в 2024 году в Латвии действовали 7355 предприятий ИКТ-отрасли, в которых были заняты почти 45 000 специалистов. В 2024 году отрасль уплатила в виде налогов 1,042 миллиарда евро, сформировав 7,1% валового внутреннего продукта, а также стала одной из ведущих экспортных отраслей с объемом экспорта 1,51 миллиарда евро. Общий оборот ИКТ-предприятий составил 5,79 миллиарда евро. В свою очередь, первый и второй кварталы 2025 года свидетельствуют о том, что экспорт ИКТ-услуг по сравнению с соответствующим периодом 2024 года вырос на 20%.

ЛАИКТ — профессиональная негосударственная организация, созданная в 1998 году и охватывающая всю ИКТ-отрасль Латвии — сферу информационных технологий и программного обеспечения, телекоммуникации и сектор услуг. Цель ЛАИКТ — способствовать развитию информационного общества, совершенствованию ИКТ-образования и росту отрасли в Латвии. ЛАИКТ объединяет отраслевые организации и предприятия, а также индивидуальных членов и другие ассоциации.