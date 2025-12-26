Baltijas balss logotype
Астрономы обнаружили более 100 новых спутников планет в Солнечной системе

Техно
Дата публикации: 26.12.2025
Focus
Изображение к статье: По состоянию на декабрь 2025 года у Сатурна 274 спутника.

По состоянию на декабрь 2025 года у Сатурна 274 спутника.

ФОТО: NASA

За последний год астрономы обнаружили более сотни ранее неизвестных спутников Сатурна и один новый спутник Урана. Ученые считают, что еще не все спутники планет были обнаружены.

В 2025 году, астрономы обнаружили 129 новых спутников планет в Солнечной системе: один у Урана и 128 у Сатурна. Теперь планета Сатурн является абсолютным рекордсменом по количеству спутников среди всех планет Солнечной системы. Ученые считают, что даже если удастся обнаружить новые спутники, то вряд ли у какой-либо планеты их будет больше, чему Сатурна, пишет New Scientist.

До марта 2025 года планетой в Солнечной системе с наибольшим количеством спутников являлся Сатурн. Известно было, что у планеты их 146. Этот газовый гигант известен свои хорошо выраженными кольцами. Хотя они есть и у других гигантских планет, которые вращаются вокруг Солнца, у Юпитера, Урана и Нептуна, у Сатурна кольца наиболее хорошо видны.

Но в марте этого года астрономы обнаружили 128 ранее неизвестных спутников у Сатурна. Они слишком тусклые и маленькие, а потому их ранее было сложно найти. Пока что эти спутники не получили официальные названия. Таким образом, по состоянию на декабрь 2025 года у Сатурна 274 спутника. Это абсолютный рекорд, который, как считают ученые не будет побит ни одной другой планетой в Солнечной системе, даже если будут обнаружены новые спутники.

Для сравнения на втором месте по количеству спутников находится Юпитер. Это самый близкий к нам газовый гигант и самая большая планета Солнечной системы. У Юпитера по состоянию на декабрь 2025 года 95 спутников. Напоминаем, что у Венеры и Меркурия спутников нет, У Марса – два спутника, у Нептуна – 16, а у Земли есть только одна Луна. Всего у планет Солнечной системы по состоянию на декабрь 2025 года есть 417 спутников.

Новые спутники Сатурна не имеют сферической формы, как у Луны. Они больше похожи на картофелины размером в несколько километров. Астрономы считают, что они были притянуты гравитацией Сатурна и не образовались вместе с планетой более 4 миллиардов лет назад.

До августа 2025 года астрономы считали, что у Урана, который является седьмой, то есть предпоследней планетой Солнечной системы, имеется 28 спутников. Но астрономы обнаружили новый небольшой и тусклый спутник, который имеет предварительное название S/2025 U1. По оценкам ученых его размер составляет примерно 10 километров. Это самый маленький спутник Урана. Таким образом по состоянию на декабрь 2025 года у Урана 29 спутников. Скорее всего он получит официальное название в честь имени персонажа из пьес Шекспира, ведь другие спутники Урана названы были именно таким образом.

Найджел Мейсон из Кентского университета, Великобритания, говорит, что в Солнечной системе, особенно вокруг Нептуна и Урана, вероятно, будет обнаружено еще много новых спутников, хотя самые большие из них, вероятно, уже известны.

Чем больше спутников находят астрономы, тем больше информации они получают о том, как образовались такие миры. Эти данные можно использовать для обновления моделей формирования планет, весь этот процесс изучен не так хорошо, как хотелось бы, говорит Мейсон.

Фокус

Читайте нас также:
#космос #наука #астрономия #открытия #уран #планеты
Оставить комментарий

