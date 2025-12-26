Baltijas balss logotype
Рената Литвинова приглашает отметить ее 59-летие бокальчиком шампанского за 590 евро 0 443

Lifenews
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рената Муратовна и в свои года - свежа и хороша.

Рената Муратовна и в свои года - свежа и хороша.

Российские эмигранты смогут насладиться общением со знаменитой артисткой.

Рената Литвинова любит рассказывать, как ей удается сохранять товарный для актрисы вид.

Много спорта - до самоистязания, регулярные диеты, когда ешь раз в день, и то какую-нибудь овощную котлетку, никакого мяса, молочки, сахара и, конечно, жирного и жареного. Зато достаточно фотошопа, добавили бы недоброжелатели, но они, разумеется, просто завидуют.

Но вот от чего ей отказаться труднее всего, так это от шампанского, сама признавалась. А судя по фото, еще и от сигарет, вон аж две прикурила. Ну зачем, Рената? Это же так вредно! Неужели другие, не разрушающие организм, удовольствия не доступны?

12 января Литвиновой стукнет 59, а через неделю она поедет на гастроли со своими старыми фильмами и относительно новым, 2023 года, спектаклем «Кактус».

Начнет с Ниццы, где, помимо обычных билетов по 50 - 90 евро, предлагается купить доступ к телу. За возможность выпить бокальчик и съесть канапе с Ренатой, обсуждая ее творчество, просят 550 - 590 евро. Релокантам в Белграде походы в кино обойдутся дешевле: по 9 - 85 евро, в зависимости от фильма, и уже без личного общения. Последняя январская остановка - Ереван. Посмотреть моноспектакль «Кактус» с Литвиновой стоит там от 35 до 500 евро.

Ранее актриса Рената Литвинова рассказала, как умудряется оставаться худой. Артистка заявила, что не существует никаких секретов красоты. Мол, ее стройность – закономерный итог упорных тренировок и ограничений в еде. Рената публиковала фото с занятия по теннису.

«Я ни разу не теннисист, но каждое утро — тренировка с 9:00. Час. А после на море — час плаванья. А в Париже — в тренажерном зале или просто дома — обожаю рутину с гантелями или резинками — даже за монтажным столом или перед телевизором», — написала в социальной сети Литвинова.

#звезды #фитнес #красота #здоровый образ жизни
Оставить комментарий

