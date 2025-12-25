Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль назвал самую ценную вещь, которая хранится в его доме.

«Самая ценная вещь в моем доме: мяч, которым я забил гол в ворота Франции», — сказал Ямаль в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ямаль забил в матче Испания — Франция (2:1) в 1/2 финала чемпионата Европы-2024. Испанская сборная в итоге стала чемпионом Евро, победив в финале Англию (2:1).

Всего за сборную Испании полузащитник сыграл 23 матча, забил шесть голов и отдал 12 голевых передач.